5 гомосексуалов из Чечни получили гуманитарные визы в Бельгии
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на бельгийскую прессу. Как заявил госсекретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии Тео Франкен, ещё год назад стало очевидным, что в Чечне сообщество ЛГБТ преследуется и некоторые из его членов были убиты.
Напомним, власти Чечни отрицают не только преследование геев в республике, но и наличие там самих геев.
Комментарии19
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shicotus_live 06 апреля 2018 | 10:34
5 гомосексуалов из Чечни получили гуманитарные визы в Бельгии...
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Чо, всего пятерых нашли? А где же те сотни о судьбе которых так стонали наши "либералы"?)))
mbh_vor_n1 06 апреля 2018 | 10:42
А если они просто притворяются гомосексуалистами, ну, за убежище в Бельгии?
duch_nic 06 апреля 2018 | 10:46
//...5 гомосексуалов из Чечни...//
5-ро хитрых московских пидор_сов назвались чеченцами, чтобы переехать в Бельгию?
Не... нуачо?.. прекрасный ход! ;))
dataan 06 апреля 2018 | 10:58
Разведчики поехали на задание под прикрытием. Удачи вам, парни!
oleg_andreevich 06 апреля 2018 | 11:12
duch_nic: mbh_vor_n1: вы уже пакуете чемоданы?
duch_nic 06 апреля 2018 | 11:44
oleg_andreevich: Мне то зачем? Я, в отличие от тебя, не п_дорас. ;)
kryymsdyk 06 апреля 2018 | 11:16
mbh_vor_n1: то есть ты тут работаешь на Прижопина, славословишь Путина, но сам лично считаешь, что намного лучше жить в стране НАТО?
oleg_andreevich 06 апреля 2018 | 11:09
shicotus_live: а те сотни получили убежище в других странах.
protiv777 06 апреля 2018 | 10:36
Попадем в Европу через зад. Вах, противные.
kara 06 апреля 2018 | 10:36
а остальных 995 гуда дели?
dataan 06 апреля 2018 | 11:00
kara: Остальные не прошли по "параметрам". Туда пускают только "элиту" пидов. :)
oleg_andreevich 06 апреля 2018 | 11:14
dataan: а разведчики по всем параметрам прошли?
drillerthriller 06 апреля 2018 | 10:39
Патрик, ты уж пиши, не забывай...
lion64___3 06 апреля 2018 | 10:40
Для гей-ропы самая большая ценность - петухи опущенные. Со всего мира отбросы принимают.
yazva_sibirskaya 06 апреля 2018 | 11:06
lion64___3: Вы знаете, ценность людей вообще не в этом. К примеру, ваша - в чем?
sg80g 06 апреля 2018 | 10:49
Во чурки хитрожопые. Моло того что получат визу и пособие, так можно теперь будет местных фрау за жопу щупать безнаказанно. У них и справки есть что пидорасы, никто даже не подумает на своих сестричек )))
neyexo 06 апреля 2018 | 11:11
Почему только пять?
Что остальным делать - ведь их чуть ли не 5% населения?
В одной Чечне их 30 тыс. (мужчин)
пусть европа вызволяет всех
(прим. - женщины в исламе за однополую любовь не осуждаются, т.к. они на женской половине дома могут делать все что угодно, мужчин только не должны видеть)
java_php 06 апреля 2018 | 11:33
Интересно их бельгийская комиссия по гомикам из Чечни на профпригодность проверяла? Или так на слово поверили?
qwerty44444 06 апреля 2018 | 11:37
Остальные не геи, они барашков пользуют...