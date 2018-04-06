5 гомосексуалов из Чечни получили гуманитарные визы в Бельгии...

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на бельгийскую прессу. Как заявил госсекретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии Тео Франкен, ещё год назад стало очевидным, что в Чечне сообщество ЛГБТ преследуется и некоторые из его членов были убиты.

Напомним, власти Чечни отрицают не только преследование геев в республике, но и наличие там самих геев.