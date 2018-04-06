Кемеровский областной суд оставил под стражей охранника торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина
Считается, что он отключил пожарную сигнализацию, однако сам он на рассмотрении жалобы на арест заявил, что ничего не отключал и активно помогал эвакуировать людей из здания.
Сегодня же кемеровский областной суд оставил под стражей руководителя компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию в «Зимней вишне».
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qwerty44444 06 апреля 2018 | 10:43
Хорошо бы хоть этого дармоеда засудили по полной- будет наука другим таким же, что в любой ситуации им, самым никчемным "охранникам" без оружия, придется своим тюремным сроком отвечать за толстопузых директоров\манагеров\проверяющих и прочую номенклатурную шушеру.. Хотя эту породу вахтеров, четыре поколения культивируемую в рашке, сложно вывести.