Кемеровский областной суд оставил под стражей охранника торгового центра «Зимняя вишня» Сергея Антюшина

Считается, что он отключил пожарную сигнализацию, однако сам он на рассмотрении жалобы на арест заявил, что ничего не отключал и активно помогал эвакуировать людей из здания.

Сегодня же кемеровский областной суд оставил под стражей руководителя компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию в «Зимней вишне».