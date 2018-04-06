Обвинения совладельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым пока не предъявлено

Об этом Интерфаксу заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пока Магомедовы подозреваются в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате или присвоении в особо крупном размере. Тем временем, как сообщает агентство РИА «Новости», генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде не пришла сегодня на заседание совета директоров компании «Трансконтейнер». 25 процентов «Трансконтейнера» принадлежит компании «Феско», которая входит в группу «Сумма».