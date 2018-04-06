Обвинения совладельцам группы «Сумма» братьям Магомедовым пока не предъявлено
Об этом Интерфаксу заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пока Магомедовы подозреваются в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате или присвоении в особо крупном размере. Тем временем, как сообщает агентство РИА «Новости», генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде не пришла сегодня на заседание совета директоров компании «Трансконтейнер». 25 процентов «Трансконтейнера» принадлежит компании «Феско», которая входит в группу «Сумма».
Комментарии10
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cap_ 06 апреля 2018 | 10:34
В целом, жизнь при новом Путине налаживается. Валежник собирать уже разрешили, скоро разрешат питаться падалью.
А вам, либералам, лишь бы власть ругать.
igorwer 06 апреля 2018 | 10:39
Вот задаюсь вопросом. Почему все время дербанят частный бизнес? Госкомпаниями руководят святые? Капитализация Лукойла выше, чем Газпрома и Роснефти:))), хотя Лукойл их просто в разы меньше!
vreyhardn 06 апреля 2018 | 10:51
igorwer: Не печальтесь! Скоро и Лукойл сожрут.
igorwer 06 апреля 2018 | 11:18
vreyhardn: если б я еще сомневался:))) у Лукойла, правда, много всего за бугром... трудно дотянуться... Лукойл живет пока жив и здоров Алекперов. Не дай Бог что с ним... вот тогда... Алекперов старый и мудрый восточный человек... ну и старый аппаратчик, знает как к кому подходить правильно:)
alexeycapitan 06 апреля 2018 | 11:01
igorwer: Потому что госкомпаниии выполняют все что нужно и так, по распоряжению сверху. А частный бизнес мало того что упирается, так и сам норовит откусить от государства себе в карман. Хотя и среди частников есть вполне адекваты, тот же Норникель. А вот самых наглых действительно дербанят.
П.С. Только вот дело группы Сумма - чисто политическое. Наезд на либералов в правительстве.
igorwer 06 апреля 2018 | 11:15
alexeycapitan: частники да:))) делают, что скажут... только те, кто говорят, говорят не совсем то... они же только шпионов ловить учились - экономика не их конек... то, что Сумму инкриминируют не факт, что так и есть... а про наезд согласен... а вы кого в правительстве либералами называете? Никчемного Медведева, Дворковича....
alexeycapitan 06 апреля 2018 | 11:52
igorwer: Экономика не их конек, но не трудно и научиться уже, да и вообще, нанять грамотных исполнителей и всего делов. За столько лет их даже можно научить с нуля. У нас в России бизнесу столько всего можно инкриминировать, что мало не покажется, у нас бизнес в принципе не работает по закону, а уж крупный тем более. Как вы правильно заметили: "они шпионов учились ловить", так что если надо нароют все что нужно без проблем, а скорее всего уже нарыто.
Я в правительственной кухне не сильно разбираюсь. Либералами считаю Дворковича, Шувалова, Кудрина - именно те либералы которые прозападные, а не пророссийские.
sadda 06 апреля 2018 | 10:51
Олигархические войны, передел капитала. Интересно, кто в этот раз ручки нагреет, неужели снова Игорь Сечин?
igorwer 06 апреля 2018 | 11:20
sadda: Сечин!!! Перевалка ну Новороссийске нужна под самарские заводы, Туапсе им мало...
tks 06 апреля 2018 | 11:31
Правоохранительное шакальё готовится рвать очередных попавшихся... А там, глядишь - баблоски, звёздочки дополнительные, погончики новые ))) путинская опричнина рулит!