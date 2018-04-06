Несколько депутатов Госдумы от Кузбасса поддержали выдвижение Тулеева на пост спикера парламента Кемеровской области
Несколько депутатов Госдумы от Кузбасса поддержали выдвижение Амана Тулеева на пост спикера парламента Кемеровской области. Свою инициативу они мотивировали тем, что Тулеев «готов работать до ста лет», он «не мыслит себя на пенсии» и в буквальном смысле «вырастил» значительную часть политиков из Кемерово.
Восемь депутатов-единороссов предложили назначить экс-губернатора на пост главы областного парламента. Они обратились с письмом на имя пришедшего на смену Тулееву Сергея Цивилева. Письмо с обоснованием было направлено в областную администрацию, кроме того — действующему председателю областного Совета депутатов Алексею Синицыну, в местные организации общественников и ветеранов. То, что и сам Тулеев уже давно ветеран — по мнению выдвинувших его парламентариев – идет ему только в плюс.
Письмо к Цивилеву у себя в фейсбуке выложил депутат Госдумы Антон Горелкин. На лестные характеристики в адрес Амана Тулеева он не поскупился. У губернатора-отставника 21-летний опыт руководства Кузбассом, он активный человек, работа составляет для него смысл жизни и имя Тулеева, как полагает Горелкин, для многих – синоним справедливости и стабильности на Кузбассе. При этом нынешнее состояние здоровья Тулеева, мотивы его отставки, уверены авторы письма, не должны препятствовать назначению — уже на следующей неделе по некоторым данным кресло спикера специально для него может освободиться.
Аман Тулеев оставил свою должность 1 апреля, вскоре после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Через два дня после отставки Тулеев он стал депутатом совета народных депутатов Кемеровской области.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 10:11
Ему всего 73 годика.
Значит, будет ещё более четверти века занимать руководящую должность, стОя одной ногой в могиле?
rom8883 06 апреля 2018 | 10:12
Восемь подхалимов-депутатов попросили посадить нам на шею Тулеева до ста лет.
grossalexis_032018 06 апреля 2018 | 10:18
Это фигня;)) Помнится жена Мугабе обещала выставить бальзамированный трупешник мужа в качестве бессменного кандидата на выборах. Как сказали на Свободе ради хорошего человека примут закон о Небесном губернаторе Кузбасса - это на случай преждевременной кончины.
gregor 06 апреля 2018 | 10:19
Несколько депутатов Госдумы от Кузбасса поддержали выдвижение Тулеева на пост спикера парламента Кемеровской области
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Да и все родственники сгоревших в торговом центре ,так же за выдвижение Тулеева , уверен в этом полностью . Правильно говорят ,Тулеев их воспитал .
Таков менталитет .
Так же ,как и жители возле свалок ,дети ,которых отравляются ,за власть в своих регионов . Это и есть менталитет большинства .
Отсутствие чувства собственного достоинства . Отсутствие дорог ,отсутствие друзей . Комплекс неполноценности и одобрямс властям ,любым властям .