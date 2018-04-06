Несколько депутатов Госдумы от Кузбасса поддержали выдвижение Тулеева на пост спикера парламента Кемеровской области

Несколько депутатов Госдумы от Кузбасса поддержали выдвижение Амана Тулеева на пост спикера парламента Кемеровской области. Свою инициативу они мотивировали тем, что Тулеев «готов работать до ста лет», он «не мыслит себя на пенсии» и в буквальном смысле «вырастил» значительную часть политиков из Кемерово.

Восемь депутатов-единороссов предложили назначить экс-губернатора на пост главы областного парламента. Они обратились с письмом на имя пришедшего на смену Тулееву Сергея Цивилева. Письмо с обоснованием было направлено в областную администрацию, кроме того — действующему председателю областного Совета депутатов Алексею Синицыну, в местные организации общественников и ветеранов. То, что и сам Тулеев уже давно ветеран — по мнению выдвинувших его парламентариев – идет ему только в плюс.

Письмо к Цивилеву у себя в фейсбуке выложил депутат Госдумы Антон Горелкин. На лестные характеристики в адрес Амана Тулеева он не поскупился. У губернатора-отставника 21-летний опыт руководства Кузбассом, он активный человек, работа составляет для него смысл жизни и имя Тулеева, как полагает Горелкин, для многих – синоним справедливости и стабильности на Кузбассе. При этом нынешнее состояние здоровья Тулеева, мотивы его отставки, уверены авторы письма, не должны препятствовать назначению — уже на следующей неделе по некоторым данным кресло спикера специально для него может освободиться.

Аман Тулеев оставил свою должность 1 апреля, вскоре после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Через два дня после отставки Тулеев он стал депутатом совета народных депутатов Кемеровской области.