США уже сегодня могут объявить о новых санкциях против близких к Путину олигархов...

США уже сегодня могут объявить о новых санкциях против российских олигархов, близких к президенту Путину. Ограничительные меры затронут до 10ти человек, утверждают западные СМИ. По их данным, разведка США сыграла важную роль в составлении санкционного списка.

Вашингтон готовится нанести ещё один санкционный удар по близкому кругу президента Путина. Кому именно — пока неизвестно. Фамилии российских олигархов, которые попадут под санкции, содержатся в закрытой части так называемого «кремлевского доклада», опубликованного американскими властями в январе, отмечает Bloomberg. Тогда под угрозы санкций попало всё руководство страны, кроме Путина, и крупные бизнесмены. Некоторые из них уже под санкциями. Новые ограничительные меры связаны с расследованием предполагаемого вмешательства Кремля в выборы президента США позапрошлой осенью. Точное количество богатых людей, близких к Путину, пока неизвестно. Но по данным агентства это может затронуть от шести до десяти человек. Администрация президента Трампа уже сегодня объявит о санкциях, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Газета подчёркивает: меры не связаны с отравлением в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Поскольку санкции против российских олигархов власти США решили ввести задолго до инцидента. Телеканал NBC назвал новые санкции цитата «самыми агрессивными» и отметил: разведка США участвовала в составлении черного списка крупных российских предпринимателей. Некоторые имена будут очень знакомыми, интригует собеседник канала.

В Кремле назвали ситуацию очень напряжённой, но не согласились со словосочетанием «российские олигархи». «Давно прошло то время, когда они были в России, сейчас их нет», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.