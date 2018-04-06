США уже сегодня могут объявить о новых санкциях против близких к Путину олигархов
США уже сегодня могут объявить о новых санкциях против российских олигархов, близких к президенту Путину. Ограничительные меры затронут до 10ти человек, утверждают западные СМИ. По их данным, разведка США сыграла важную роль в составлении санкционного списка.
Вашингтон готовится нанести ещё один санкционный удар по близкому кругу президента Путина. Кому именно — пока неизвестно. Фамилии российских олигархов, которые попадут под санкции, содержатся в закрытой части так называемого «кремлевского доклада», опубликованного американскими властями в январе, отмечает Bloomberg. Тогда под угрозы санкций попало всё руководство страны, кроме Путина, и крупные бизнесмены. Некоторые из них уже под санкциями. Новые ограничительные меры связаны с расследованием предполагаемого вмешательства Кремля в выборы президента США позапрошлой осенью. Точное количество богатых людей, близких к Путину, пока неизвестно. Но по данным агентства это может затронуть от шести до десяти человек. Администрация президента Трампа уже сегодня объявит о санкциях, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Газета подчёркивает: меры не связаны с отравлением в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Поскольку санкции против российских олигархов власти США решили ввести задолго до инцидента. Телеканал NBC назвал новые санкции цитата «самыми агрессивными» и отметил: разведка США участвовала в составлении черного списка крупных российских предпринимателей. Некоторые имена будут очень знакомыми, интригует собеседник канала.
В Кремле назвали ситуацию очень напряжённой, но не согласились со словосочетанием «российские олигархи». «Давно прошло то время, когда они были в России, сейчас их нет», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 10:09
Петля вокруг нацдилера затягивается всё туже.
patrik05 06 апреля 2018 | 10:15
США уже сегодня могут объявить о новых санкциях против близких к Путину олигархов...
Идите на три буквы, вместе со всеми олигархами.
sadda 06 апреля 2018 | 10:13
Интересно коснутся санкции Пескова, этого памперса путинского?