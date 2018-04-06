Бывший глава комиссии по химразоружению заявляет, что в Шиханах никогда не хранилось химоружие
В лаборатории Научно-исследовательского органической института химии и технологии в городе Шиханы Саратовской области никогда не хранилось химоружие, в том числе, так называемый газ «Новичок». Об этом Интерфаксу заявил бывший глава комиссии по химическому разоружению, а ныне полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михали Бабич. По его словам, некий объект в Саратовской области действительно был, но не в Шиханах.
Ранее газета «Таймс» сообщила, что нервнопаралитическое вещество «Новичок» было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.
Между тем, учёные-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, упоминали в своих интервью, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса «Новичок».
В доказательствах вины России в деле Скрипалей содержатся лишь предположения британской стороны. Об этом сказал российский постпред при ООН Василий Небензя: «В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely. Надо полагать, что этот же «неопровержимый» Тереза Мэй демонстрировала своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых, к чести не все, приняли это как убедительное свидетельство вины России. Полемика вот с этими шестигранниками, она оскорбляет разум. Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим. А те, кого этим убеждают, они, что, не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе».
Небензя подчеркнул, что Россия более чем кто-либо заинтересована в установлении истины.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 10:03
Разве кто-то ещё верит представителям нацдилера, к тому же полномочным?
Другое дело, что новичок не хранился там, а производился.
shicotus_live 06 апреля 2018 | 10:08
mikhail_spb_: Другое дело, что новичок не хранился там, а производился...
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Еще один Ысперт)))
Разве кто либо из нормальных людей верит в байки нагло саксов?))
Кто то из них вчера звезданул, что "новичок" вообще производился в Ясенево. Москвичи упали поцтул.. от хохота)))
patrik05 06 апреля 2018 | 10:09
По словам Михаила Бабича, некий объект в Саратовской области действительно был, но не в Шиханах...
Не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
luger_max_otto 06 апреля 2018 | 10:13
Этот "кто- то", видимо, был в российском телевизоре и говорил по- русски, ага.
Вы заврались, путеныши. Вы создали себе имидж наглых гопников и брехунов.
Вы долго шли к такому имиджу, вы старались.
Но вы достигли этой цели, с чем вас можно и поздравить.
prade 06 апреля 2018 | 10:14
shicotus_live: Понятно: Крым не аннексировали, войну на Донбассе не устраивали, малайзийский Боинг не сбивали, и естественно, Новичок не производили и не применяли
nanaryfive 06 апреля 2018 | 10:12
mikhail_spb_: Путен даже хомячков-морских свинок скрипалей атравил хадина. Хорошо что британские эксперты их нашли. Хоть похоронить смогут..
shicotus_live 06 апреля 2018 | 10:04
Я знаю, откуда Таймс высосали байку про Шиханы! Стпопудово им Резун подсказал.)) В его исторических байках этот эпизод имеет место быть))
donnarosadalvadores 06 апреля 2018 | 10:05
Этонемы, авыдокажите, ихтамнет.... рашка хоть, в чем-то, хоть когда-то, призналась!?! Страна ведет себя, как подростковый эмбицил-уголовник, по принципу - полный отказ!!!
boseal 06 апреля 2018 | 10:06
Мельчает западный шпион раз в "угадайку" играть начали или ,и вовсе, все "разведданные" через интернет-поисковик получили.
kara 06 апреля 2018 | 10:06
а кто хвастался умением формировать мировое общественное мнение?вот мы и видим это умение. уже факты никого не интересует
sadda 06 апреля 2018 | 10:06
Ихтамнет. Да и вообще, чего к России прицепились?! Этот газ можно в любом военторге купить.
world_nail 06 апреля 2018 | 10:11
Пля. поменяйте этому "Небензя" фамилиё, как не прочитаю, все получается "Я не пездя"
tttyyy 06 апреля 2018 | 10:11
В своё время вы либерастня-дрыстня на тысячу процентов верили бриташке Тони Блэру и Колину Пауэллу , что потрясал пробиркой со стиральным порошком в ООН, выдавая за химическое оружие в Ираке, а в итоге вы и оказались обосранными по полной.
gregor 06 апреля 2018 | 10:12
Песков ,от имени Кремля и Захарова ,от имени МИД ,опровергают ,что в России существует Саратовская область и Шиханы . Это выдумки Сороса и Обамы .
Никогда в России не было никакой Саратовской области ..... клянёмся конституцией России . Не жалко .
sg80g 06 апреля 2018 | 10:12
А у сТервозы Мэй в трусах хранится бактириологичекое оружие. Когда оно ее начинает беспокоить, она такую куйню с трибуны несет...
max3446 06 апреля 2018 | 10:16
Лейбористы требуют начать расследование в отношении министра иностранных дел Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Главу Форин Офиса обвиняют в том, что он ввёл в заблуждение общественность, сообщая о российском происхождении вещества, которым якобы отравили бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
В Великобритании также растёт недоверие к правительству в целом в связи с заявлениями о «русском следе» в деле Скрипалей. По мнению экспертов, всё это может похоронить карьеру Джонсона, а также премьер-министра страны Терезы Мэй.
vladimir_veteran 06 апреля 2018 | 10:16
Как только на Западе что-то скажут, у нас начинается пурга. Несут все, что попало, не считаясь с логикой и смыслом. А с виду умные люди...