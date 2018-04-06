Z Архив новостей новости
5 17 6 1085
10:00, 06 апреля 2018

Бывший глава комиссии по химразоружению заявляет, что в Шиханах никогда не хранилось химоружие

В лаборатории Научно-исследовательского органической института химии и технологии в городе Шиханы Саратовской области никогда не хранилось химоружие, в том числе, так называемый газ «Новичок». Об этом Интерфаксу заявил бывший глава комиссии по химическому разоружению, а ныне полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михали Бабич. По его словам, некий объект в Саратовской области действительно был, но не в Шиханах.

Ранее газета «Таймс» сообщила, что нервнопаралитическое вещество «Новичок» было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Между тем, учёные-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, упоминали в своих интервью, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса «Новичок».

В доказательствах вины России в деле Скрипалей содержатся лишь предположения британской стороны. Об этом сказал российский постпред при ООН Василий Небензя: «В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely. Надо полагать, что этот же «неопровержимый» Тереза Мэй демонстрировала своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых, к чести не все, приняли это как убедительное свидетельство вины России. Полемика вот с этими шестигранниками, она оскорбляет разум. Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим. А те, кого этим убеждают, они, что, не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе».

Небензя подчеркнул, что Россия более чем кто-либо заинтересована в установлении истины.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 10:03


Разве кто-то ещё верит представителям нацдилера, к тому же полномочным?
Другое дело, что новичок не хранился там, а производился.

shicotus_live 06 апреля 2018 | 10:08

mikhail_spb_: Другое дело, что новичок не хранился там, а производился...
______________________________________
Еще один Ысперт)))
Разве кто либо из нормальных людей верит в байки нагло саксов?))
Кто то из них вчера звезданул, что "новичок" вообще производился в Ясенево. Москвичи упали поцтул.. от хохота)))

patrik05 06 апреля 2018 | 10:09

По словам Михаила Бабича, некий объект в Саратовской области действительно был, но не в Шиханах...

Не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.

luger_max_otto 06 апреля 2018 | 10:13

Этот "кто- то", видимо, был в российском телевизоре и говорил по- русски, ага.
Вы заврались, путеныши. Вы создали себе имидж наглых гопников и брехунов.
Вы долго шли к такому имиджу, вы старались.
Но вы достигли этой цели, с чем вас можно и поздравить.

prade 06 апреля 2018 | 10:14

shicotus_live: Понятно: Крым не аннексировали, войну на Донбассе не устраивали, малайзийский Боинг не сбивали, и естественно, Новичок не производили и не применяли

nanaryfive 06 апреля 2018 | 10:12

mikhail_spb_: Путен даже хомячков-морских свинок скрипалей атравил хадина. Хорошо что британские эксперты их нашли. Хоть похоронить смогут..

shicotus_live 06 апреля 2018 | 10:04

Я знаю, откуда Таймс высосали байку про Шиханы! Стпопудово им Резун подсказал.)) В его исторических байках этот эпизод имеет место быть))

donnarosadalvadores 06 апреля 2018 | 10:05

Этонемы, авыдокажите, ихтамнет.... рашка хоть, в чем-то, хоть когда-то, призналась!?! Страна ведет себя, как подростковый эмбицил-уголовник, по принципу - полный отказ!!!

boseal 06 апреля 2018 | 10:06

Мельчает западный шпион раз в "угадайку" играть начали или ,и вовсе, все "разведданные" через интернет-поисковик получили.

kara 06 апреля 2018 | 10:06

а кто хвастался умением формировать мировое общественное мнение?вот мы и видим это умение. уже факты никого не интересует

sadda 06 апреля 2018 | 10:06

Ихтамнет. Да и вообще, чего к России прицепились?! Этот газ можно в любом военторге купить.

world_nail 06 апреля 2018 | 10:11

Пля. поменяйте этому "Небензя" фамилиё, как не прочитаю, все получается "Я не пездя"

tttyyy 06 апреля 2018 | 10:11

В своё время вы либерастня-дрыстня на тысячу процентов верили бриташке Тони Блэру и Колину Пауэллу , что потрясал пробиркой со стиральным порошком в ООН, выдавая за химическое оружие в Ираке, а в итоге вы и оказались обосранными по полной.

gregor 06 апреля 2018 | 10:12

Песков ,от имени Кремля и Захарова ,от имени МИД ,опровергают ,что в России существует Саратовская область и Шиханы . Это выдумки Сороса и Обамы .
Никогда в России не было никакой Саратовской области ..... клянёмся конституцией России . Не жалко .

sg80g 06 апреля 2018 | 10:12

А у сТервозы Мэй в трусах хранится бактириологичекое оружие. Когда оно ее начинает беспокоить, она такую куйню с трибуны несет...

max3446 06 апреля 2018 | 10:16

Лейбористы требуют начать расследование в отношении министра иностранных дел Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Главу Форин Офиса обвиняют в том, что он ввёл в заблуждение общественность, сообщая о российском происхождении вещества, которым якобы отравили бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В Великобритании также растёт недоверие к правительству в целом в связи с заявлениями о «русском следе» в деле Скрипалей. По мнению экспертов, всё это может похоронить карьеру Джонсона, а также премьер-министра страны Терезы Мэй.

vladimir_veteran 06 апреля 2018 | 10:16

Как только на Западе что-то скажут, у нас начинается пурга. Несут все, что попало, не считаясь с логикой и смыслом. А с виду умные люди...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 423 6 6338 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 384 6 7327 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 6799 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Это напоминает не холодную войну, а бои без правил В которых, при этом, сам задира жалуется на то, что ему дали сдачи. И обиженно сетует, что, мол, оппонент «не настроен на диалог», а отвечает на дипломатическую агрессию…

5 155 6 34720 30.03
Kполитика, дипломатия, общество, власть, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Когда человеческая жизнь чего-то стоит Человека, впервые оказавшегося в Штатах, поражает, что к пожарной безопасности там относятся с религиозным трепетом! Нарушить правила – это как у нас оскорбление чувств верующих или ветеранов…

5 440 6 92038 30.03
Kпожары, общество, сша, мнения
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25442 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16549 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 96 6 10257 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 198 6 24365 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 142 6 19564 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Открытое письмо студентов НИУ ВШЭ против цензуры Обращение к руководству Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ по поводу выпуска ток-шоу «В точку» с Дмитрием Песковым…

5 138 6 67017 30.03
Kполитика, навальный, кемерово, общество, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

+ Мой депутатский отчет Мой депутатский отчет Полномочий на муниципальном уровне совсем мало. Но если есть воля и желание, то и в такой ситуации можно что-то менять…

5 42 6 6164 02.04
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, москва, видео, мнения
Блоги

Активиста и политолога Михаила Светова не пустили в Кемерово, где он должен был выступить с лекцией По словам Светова, задержавшие его не были полицейскими. Они представились шахтерами, но действовали скоординировано со службами аэропорта…

5 103 6 15436 01.04
Kвидео, кемерово, аэропорты, события
Интервью 2018

Николай Травкин гость: Николай Травкин политик, герой соцтруда

Немцов посвятил всю свою оппозиционную деятельность созданию объединенной оппозиции. И не сумел. Навальный посвятил всю свою деятельность – вытоптать любого конкурента рядом…

5 103 6 19465 30.03
#слушать 50:24 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kподмосковье, власть, кемерово, видео
Блоги

Алексей Мельников публицист

Мартовская «пурга» в ВШЭ В Конституции России ничего такого, о чем говорит Д.С. Песков, нет. Потому что там записан совсем иной принцип. Там не говорится ни о каких разделениях СМИ на «государственные», «частные» и вытекающих отсюда особенностях —  «обязанностях», «сбалансированности», «ответственности». Там ясно сказано, что «гарантируется свобода массовой информации.

5 46 6 16037 30.03
Kсвобода, права, общество, студенты, власть, мнения
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк

Им в принципе абсолютно пофигу, что о них думает народ. Им не пофигу, что он них думает начальник. А перед начальником они соответствующую позу принимают…

5 143 6 43016 30.03
#слушать 36:11 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Вашингтон уже сегодня введет новые санкции против некоторых представителей российской правящей элиты Вероятность введения США санкций против российских бизнесменов, особенно тех, кто близок к Владимиру Путину, весьма высока, об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов…

5 7 6 14426
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 175720 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 16 6 22352 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 576 6 377129 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 196085 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6854398
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3390752

Сегодня в эфире