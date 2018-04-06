В лаборатории Научно-исследовательского органической института химии и технологии в городе Шиханы Саратовской области никогда не хранилось химоружие, в том числе, так называемый газ «Новичок». Об этом Интерфаксу заявил бывший глава комиссии по химическому разоружению, а ныне полпред президента в Приволжском Федеральном округе Михали Бабич. По его словам, некий объект в Саратовской области действительно был, но не в Шиханах.

Ранее газета «Таймс» сообщила, что нервнопаралитическое вещество «Новичок» было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Между тем, учёные-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, упоминали в своих интервью, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса «Новичок».

В доказательствах вины России в деле Скрипалей содержатся лишь предположения британской стороны. Об этом сказал российский постпред при ООН Василий Небензя: «В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely. Надо полагать, что этот же «неопровержимый» Тереза Мэй демонстрировала своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых, к чести не все, приняли это как убедительное свидетельство вины России. Полемика вот с этими шестигранниками, она оскорбляет разум. Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим. А те, кого этим убеждают, они, что, не понимают, что являются объектом зомбирования и участвуют в коллективном психозе».

Небензя подчеркнул, что Россия более чем кто-либо заинтересована в установлении истины.