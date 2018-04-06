Ирландский боец смешанных единоборств Коннор МакГрегор добровольно сдался полиции Нью-Йорка
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Ирландский боец смешанных единоборств Коннор МакГрегор добровольно сдался полиции Нью-Йорка после нападения на автобус с участниками Абсолютного бойцовского чемпионата.
Накануне в Бруклине МакГрегор с несколькими людьми из своей команды напал на автобус с бойцами, которые завтра должны принять участие в чемпионате. На опубликованном порталом TMZ ролике видно, как ирландец хватает металлическую тележку и разбивает ею стекло в автобусе. В результате инцидента повреждения получили два бойца, которые не смогут принять участие в соревнованиях. Среди пассажиров автобуса был и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Отмечается, что в атаке на автобус принял участие и российский спортсмен Артём Лобов, который ранее повздорил с Нурмагомедовым в холле отеля.
Комментарии5
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vilingrad 06 апреля 2018 | 09:41
Им из российского посольства успели подвезти коксика...Этот Лобов и подвез...
alex_omsk1 06 апреля 2018 | 09:48
Коннор обожает путина. Это тяжелое последствие путиномы остатков мозга...
abborigen 06 апреля 2018 | 09:50
Шас начнётся плач ярославны, типа "злые чёрные бойцы" довели и спровоцировали "белых".
max3446 06 апреля 2018 | 09:58
На Украине идут необратимые процессы. Ее инфраструктуру восстановить невозможно. И дело тут даже не в том, что много воруют, а в том, что украинская инфраструктура не нужна никому.
Именно поэтому вслед за автомобильными дорогами с ее карты постепенно начнут исчезать ЖД станции, а потом и трубопроводы.
На Украине снова весна, и вместе с весенним снегом с ее территории начали очень быстро исчезать и дороги. Причем в буквальном смысле этого слова.
Уже никто не вспоминает прошлогодние обещания Владимира Гройсмана о том, что такое больше никогда не повторится и что на Украине теперь с каждым годом ситуация с транспортной инфраструктурой будет только улучшаться. Наоборот сегодня все чаще стали говорить о том, что в ближайшие годы все станет заметно хуже и с этим уже ничего нельзя поделать.
alex_omsk1 06 апреля 2018 | 10:00
max3446: кремлеботу лишь бы гавкнуть на Украину, пусть и не в тему?