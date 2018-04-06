Ирландский боец смешанных единоборств Коннор МакГрегор добровольно сдался полиции Нью-Йорка после нападения на автобус с участниками Абсолютного бойцовского чемпионата.

Накануне в Бруклине МакГрегор с несколькими людьми из своей команды напал на автобус с бойцами, которые завтра должны принять участие в чемпионате. На опубликованном порталом TMZ ролике видно, как ирландец хватает металлическую тележку и разбивает ею стекло в автобусе. В результате инцидента повреждения получили два бойца, которые не смогут принять участие в соревнованиях. Среди пассажиров автобуса был и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Отмечается, что в атаке на автобус принял участие и российский спортсмен Артём Лобов, который ранее повздорил с Нурмагомедовым в холле отеля.