Бывший переводчик Каддафи: Каддафи и Саркози договорились о финансировании предвыборной кампании Саркози в 2005 году
Муаммар Каддафи и Николя Саркози договорились о финансировании предвыборной кампании последнего в 2005 году. Об этом телеканалу RT рассказал бывший переводчик Каддафи Мифтах Миссури. По его словам, это произошло во время визита Саркози в Ливию. Политики договорились о выделении на его кампанию 20 миллионов евро. Позже ливийский лидер, по словам Миссури, неоднократно во время телеинтервью признавал, что финансировал предвыборную кампанию президента Франции.
Напомним, во Франции с 2013 года против Николя Саркози ведётся дело о финансировании его политической деятельности. Сам он все обвинения отрицает.
Комментарии2
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max3446 06 апреля 2018 | 09:54
Урок либерстне как сотрудничать с кровавым Западом. Там пойдут на все, вплоть до убийства, что долги не отдавать
sg80g 06 апреля 2018 | 10:03
max3446:
Это точно. Чтобы какие то жалкие гроши агенту не платить пытались грохнуть его, дочку, кошку, пару хомячков.. Надеюсь ни один из наших хомячков не пострадал?