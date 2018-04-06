Бывший переводчик Каддафи: Каддафи и Саркози договорились о финансировании предвыборной кампании Саркози в 2005 году

Муаммар Каддафи и Николя Саркози договорились о финансировании предвыборной кампании последнего в 2005 году. Об этом телеканалу RT рассказал бывший переводчик Каддафи Мифтах Миссури. По его словам, это произошло во время визита Саркози в Ливию. Политики договорились о выделении на его кампанию 20 миллионов евро. Позже ливийский лидер, по словам Миссури, неоднократно во время телеинтервью признавал, что финансировал предвыборную кампанию президента Франции.

Напомним, во Франции с 2013 года против Николя Саркози ведётся дело о финансировании его политической деятельности. Сам он все обвинения отрицает.