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09:31, 06 апреля 2018

Трамп демонстративно выбросил подготовленную речь о налогах, назвав её скучной

Президент США Дональд Трамп демонстративно выбросил подготовленную речь о налогах, назвав её скучной. Корреспондент телекомпании CNBC Стив Копак опубликовал в своём Твиттере ролик , запечатлевший этот момент. Глава государства, участвовавший в мероприятии по налоговой реформе в Западной Виргинии, продемонстрировал листы бумаги, на которых была распечатана речь, выбросил их за спину, всплеснув руками, и извинился. После этого Трамп перевёл тему на проблемы, связанные с нелегальными мигрантами.

Комментарии

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kryymsdyk 06 апреля 2018 | 09:42

Хороший человек, живой. Не окружает себя золоченой лепниной, не ходит на котурнах и не просидит ни одного дня сверх положенного по закону.

kryymsdyk 06 апреля 2018 | 09:42

не отсидит в смысле в президентах

haldey 06 апреля 2018 | 10:10

kryymsdyk: ///Хороший человек, живой.///
Дык, кто же спорит. И вместо того, что бы благодарить Россию, за великолепный выбор им президента, они, сволочи неблагодарные, еще и кочевряжатся)))
А Трампушка молодец, Америку разделил на 2 непримиримых лагеря и периодически их встряхивает, увеличивая разлом! Все идет, как надо! Все идет по плану!
По поводу сроков, если за первый срок не успеет выполнить наказ его истинных избирателей, то бишь нас, прийдется ему второй срок мотать)))
Результаты уже великолепные.
1. Ын Америку в дерьмо макнул.
2. С Востока они выползают на брюхе, даже Саудовская Аравия к нам ползет на коленях.
3. В военном плане опущены на уровень непредсказуемости.
4. В Европе уже поняли, что Америка их держит за вассалов, а не за партнеров, особливо немцы, Меркель уже и не знает, как продолжать проамериканскую политику.
5. С Китаем вообще все сказочно у них развивается.
6. Мир вынужден отстраиваться от доллара, и крах доллара все очевиднее.
7. Во всех международных институтах они руки выкручивают так, что от них уже шарахаются и перестают воспринимать.
8. Отдельное спасибо, что Прибалтов, опустил до уровня дебилов перед всем миром)))
Великолепные результаты и это все чуть более, чем за год, А то ли еще будет. Запасаемся попкорном)))

grossalexis_032018 06 апреля 2018 | 10:20

haldey: САнитары!!! САнитары - мудилко из 13 опять член в розетку воткнул и вышел в сеть !!!

neyexo 06 апреля 2018 | 09:47

kryymsdyk: хотя казалось бы, ему пора уже чмо-чмо-чмо

greeg1 06 апреля 2018 | 09:48

Правильно господин Трамп.
Зачем говорить о грустном, когда есть что сказать о наболевшем.

rvs_68 06 апреля 2018 | 09:50

"Трамп демонстративно выбросил подготовленную речь о налогах, назвав её скучной"

Сначала, видимо, спросил у помощников; "Мультики приготовили?"

Как настоящий президент может сегодня толкать речь без сопровождающего её видеоряда?

Действительно, скукотища...

;-)

kryymsdyk 06 апреля 2018 | 09:52

rvs_68: по мультикам у нас Пыня главный спец

max3446 06 апреля 2018 | 09:51

Не успел главарь украинских неонацистов призвать провести рейд против пасхальных куличей в пользу исконно украинских пасок*, как на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе (на фото) внезапно напали «пророссийские» пасхальные матрёшки.

«Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи уже нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса», — Иванна будто бы вскользь хвастается почти круглосуточной работой «во благо Украины».


«Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками», — пишет шокированная Климпуш-Цинцадзе, прилагая фото.

janychar 06 апреля 2018 | 09:59

Не президентское это дело - налогами заниматься. Вот если бы в кино сняться или в цирке выступить...

ermakda 06 апреля 2018 | 09:59

Он просто был не в состоянии её понять.

tttyyy 06 апреля 2018 | 09:59

Понравилось, как вчера Трамп уделал своих шпротных вассалов, назвав их глупцами, но хорошо хоть не проститутками, с учётом боевого прошлого по молодости Дали Грибуаскайте.

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