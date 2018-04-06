Президент США Дональд Трамп демонстративно выбросил подготовленную речь о налогах, назвав её скучной. Корреспондент телекомпании CNBC Стив Копак опубликовал в своём Твиттере ролик , запечатлевший этот момент. Глава государства, участвовавший в мероприятии по налоговой реформе в Западной Виргинии, продемонстрировал листы бумаги, на которых была распечатана речь, выбросил их за спину, всплеснув руками, и извинился. После этого Трамп перевёл тему на проблемы, связанные с нелегальными мигрантами.