Бывший глава комиссии по разоружению: В лаборатории в Шиханах никогда не хранилось химическое оружие
В лаборатории в Шиханах никогда не хранилось химическое оружие, в том числе, вещество «Новичок». Об этом, как сообщает агентство Интерфакс, заявил бывший глава комиссии по разоружению Михаил Бабич.
Напомним, газета «Таймс» написала, что по данным британской разведки, вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, произведено именно в Шиханах.
Российский постпред при ООН назвал дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мегапровокацией против России. «Какими психотропными средствами зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного – СМИ», сказал Василий Небензя. — «Через них можно легко манипулировать человеческим сознанием. И мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются», — отметил он. Заявление российского постпреда прозвучало на заседании Совбеза ООН, созванном по требованию Москвы.
Комментарии48
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andreygo 06 апреля 2018 | 10:07
Таймс пишет, что ВЕЩЕСТВО, которым были отравлены Скрипали, было ПРОИЗВЕДЕНО в Шиханах, Бабич говорит, что там ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ никогда НЕ ХРАНИЛОСЬ в Шихагнах. Как-то странно, эти о производстве, он о хранении. И можно ли считать само отравляющее вещество химическим оружием.
xoxlbizombi 06 апреля 2018 | 10:12
andreygo: Никто еще не обнародовал данные экспертизы. От новичка все бы подохли в километре радиуса.
vserg 06 апреля 2018 | 10:12
очередное "ихтамнет"?
grossalexis_032018 06 апреля 2018 | 10:13
ГОпник в погонах Небздинаменя в очередной раз отметился шедевром дипломатической риторики ;)) И какой результат заседания Совбеза - все при своих.
Точно так же заявление Бабика - очередной пук в защиту режима Пукина, рассчитанное на козырных дебилов типа Упоротого котяры, Патрика и прочей швали.
Интересно котяра сможет нагуглить ближайший к Московии склад ракетного топлива с фотками и схемой подъезда ?Он когда собирается свои яйца лизать их тоже гуглит ?
eduard53 06 апреля 2018 | 10:14
В Шиханах никогда не хранилось хим.оружие ...
Вот уж голимое враньё! Лучше бы молчал очередной кремлядский крендель.
В своё время нашим сотрудникам, в т.ч. мне, доводилось бывать на этом полигоне.
Не вдаваясь в детали, скажу только, что такое колоссальное количество смертоносных химикатов мало где ещё делалось и хранилось. Их тогда (под контролем международной инспекции) только-только начинали утилизировать. Зона (иначе не назовёшь), где всё это "добро" производилось, была окольцована получше гос.границы, с несколькими охраняемыми периметрами. Для понимания тамошней атмосферы приведу только один пример. В подлежащих вскоре уничтожению архивных пожелтелых рабочих журналах,
к-ые мне охотно показывал принимавший нас офицер, была объяснительная записка
(от руки, выцветшими чернилами, о последствиях ещё довоенного инцидента, когда облако отравы из-за перемены ветра вышло за планируемые пределы и накрыло окрестные пастбища и деревни), типа: погибло столько-то коров и столько-то крестьян ...
Правда, никто тогда не знал причины бедствия ...