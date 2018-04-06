Бывший глава комиссии по разоружению: В лаборатории в Шиханах никогда не хранилось химическое оружие

В лаборатории в Шиханах никогда не хранилось химическое оружие, в том числе, вещество «Новичок». Об этом, как сообщает агентство Интерфакс, заявил бывший глава комиссии по разоружению Михаил Бабич.

Напомним, газета «Таймс» написала, что по данным британской разведки, вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, произведено именно в Шиханах.

Российский постпред при ООН назвал дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мегапровокацией против России. «Какими психотропными средствами зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного – СМИ», сказал Василий Небензя. — «Через них можно легко манипулировать человеческим сознанием. И мы видим, как западные СМИ с этим успешно справляются», — отметил он. Заявление российского постпреда прозвучало на заседании Совбеза ООН, созванном по требованию Москвы.