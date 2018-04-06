Закон, который отменяет прямые выборы мэра Екатеринбурга, подписан губернатором Свердловской области
Документ опубликован сегодня в «Областной газете». Закон вступит в силу через 10 дней.
Согласно документу, глава города будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Комментарии9
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ha12raz 06 апреля 2018 | 09:18
А если и в городскую думу шкуры в следующий раз не попадут ?
vasilevich58 06 апреля 2018 | 09:54
Российская суверенная демократия.
На пути от авторитаризма к тоталитаризму.
biathlete 06 апреля 2018 | 09:25
На митинг в защиту выборности мэра вышло ничтожно малое количество людей. Для полуторамиллионного города 3-5 и даже 10 тысяч человек - ничто. Вот жулики и воры и подтерлись лозунгами в защиту демократии.
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
nns33 06 апреля 2018 | 09:41
biathlete: Мне думается,что не имеет особого значения,сколько вышло людей. Имеет значение,что нарушена Конституция из-за хотелок группы чиновников.Им так хочется отстранить людей от управления своим регионом и взять всё в свои ручки-крючки.
biathlete 06 апреля 2018 | 10:20
nns33: Отчего же!? Как раз количество только и имеет значение. На Конституцию они уже давно положили с прибором. Ее нет. Она выхолощена принятым в последние полтора десятилетия законодательством, ее положения "истолкованы" геронтофильским конституционным судом в угоду политическому моменту.
oldcitizen 06 апреля 2018 | 09:35
Чуть ли не со времён Екатерины Великой Екатеринбург всегда выбирал себе главу. А тут собрался десяток ублюдков и отменил за две минуты. Как так получается в России?
max3446 06 апреля 2018 | 09:38
oldcitizen: а нормально когда за мэра голосуют менее 1/5 жителей города? О какой легитимности ту можно говорить, и где все эти кто проголосовал за него, почему не вышли? Может просто потому что тогда фальсификации были выборов со стороны оппозиции?
a_111111 06 апреля 2018 | 10:01
oldcitizen: реформа местной власти проводилась Александром II-ым. Так что выборность была не так долго, со времен Александра до революции...
max3446 06 апреля 2018 | 09:36
Я сам рад и поздравляю всех жителей Екатеринбурга с этой победой демократии над злом, что несете в себе оппозиционная либерастня. Больше недоразумений типа мэра Ройзмана у нас не будет. надеюсь другие крупные города пойдут по тому же пути