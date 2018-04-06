8 депутатов Госдумы от Кемеровской области поддержали кандидатуру Амана Тулеева на пост спикера областного парламента

Фотографию письма депутатов нижней палаты парламента временно исполняющему обязанности губернатора региона опубликовал на своей странице в Фэйсбуке один из авторов послания Антон Горелкин. По его словам, аналогичные письма были направлены депутатам Облсовета и его председателю Алексею Синицыну.

Напомним, Аман Тулеев ушёл в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где по официальным данным погибли 64 человека.