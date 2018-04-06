8 депутатов Госдумы от Кемеровской области поддержали кандидатуру Амана Тулеева на пост спикера областного парламента
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Фотографию письма депутатов нижней палаты парламента временно исполняющему обязанности губернатора региона опубликовал на своей странице в Фэйсбуке один из авторов послания Антон Горелкин. По его словам, аналогичные письма были направлены депутатам Облсовета и его председателю Алексею Синицыну.
Напомним, Аман Тулеев ушёл в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где по официальным данным погибли 64 человека.
Комментарии8
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sergeev67 06 апреля 2018 | 09:11
Окуенно! Ну, теперь, как говорится, заживем!
luger_max_otto 06 апреля 2018 | 09:12
Эть правильно. За полицаем взятка, а за Путиным откат не пропадают, да.
pravdatut 06 апреля 2018 | 09:13
Такие чудеса могут происходить только в РФ, возможно в КНДР.
physik 06 апреля 2018 | 09:14
Интересно, как Тулеев сможет выполнять обязанности спикера, если он передвигается на коляске, из-за чего не смог посетить пожар и выйти переговорить к людям?
Получается, что его обязанности будет выполнять какой-нибудь вице-спикер?
Так заче тогда вообще выбирать спикера?
len56 06 апреля 2018 | 09:25
Цирк уродов Мухосранской губернии.
maczyz 06 апреля 2018 | 09:33
Вот,что делают власть и деньги,только ногами вперед.
ivanbel 06 апреля 2018 | 09:41
По мнению кемеровских депутатов кондиции Черненко - идеал для политического руководителя.
dirizhabli 06 апреля 2018 | 09:43
Теперь количество подписантов будет расти, как снежный ком. Холоп он и в Думе холоп.