Новые американские санкции против российских олигархов могут быть объявлены уже сегодня
Как пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, эти меры планировались давно и связаны с опубликованным в январе «кремлёвским докладом».
Агентство Блумберг сообщило, что под санкции могут попасть от 6 до 10 российских бизнесменов.
Вероятность введения США санкций против российских бизнесменов, особенно тех, кто близок к Владимиру Путину, весьма высока. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, подчеркнув, что есть часть предпринимателей, который могут сотрудничать с США, чтобы не попасть под такие санкции.
Мартынов добавил, что в США сейчас, скорее всего, разбираются, какие бизнесмены входят в окружение Владимира Путина.
Комментарии7
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ha12raz 06 апреля 2018 | 09:15
Да ладно, Патрушев , Бортников и еще один крендель смотаются туда вечерком, и все будет тип-топ.....как уже было.
alex_0049 06 апреля 2018 | 09:23
..неужели чтобы объявить каким-то олигархам санкции , нужно было разыгрывать цирк со скрипалём...........? ? ?
vilingrad 06 апреля 2018 | 09:43
alex_0049: Что вы, дядя, называете цирком? Государство РФ? Тогда да...с конями и дураками...
stas_russkiy 06 апреля 2018 | 09:24
Самолеты трех российских олигархов находились в США во время допросов по делу о вмешательстве России в американские выборы
"...По данным Flightradar, в марте в Нью-Йорке садились самолеты Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова..."
https://www.rbc.ru/business/05/04/2018/5ac5f1c19a79479292f1b3b5
svirepyi_gary 06 апреля 2018 | 09:27
Срочно... наисрочнейше надо освободить этих патриотов от уплаты любых налогов
за верность царю и отечеству.
piter_ug 06 апреля 2018 | 09:36
День выбран удачно - страстная пятница, Пасха.
Все это должно скрасить олигархистам потерю бабла и недвижимости в забугорье.
dirizhabli 06 апреля 2018 | 09:41
Жду "с нетерпением" информации в отношении виолончелистов Главнокомандующего, которых то и олигархами можно называть с большой натяжкой.