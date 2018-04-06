Ветеринары нашли мертвых морских свинок в доме у Сергея Скрипаля
Также там обнаружили живого кота, но его пришлось усыпить.
Две морские свинки, жившие дома у Скрипаля, погибли от обезвоживания – ветеринары заключили, что животные долгое время не имели доступа к воде. Персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса, пишет британское издание Mirror. Его доставили в химическую лабораторию, чтобы выяснить, подвергался ли кот действию вещества «Новичок», с помощью которого предположительно отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Однако животное находилось в настолько плохом состоянии, что его решено было усыпить, чтобы прекратить мучения. Останки всех животных кремировали из опасений, что они тоже могли получить отравление «Новичком».
Ранее с просьбой выяснить судьбу домашних животных к британским властям обратилась племянница экс-полковника ГРУ Виктория. В ближайшее время женщина собирается посетить своего дядю в Великобритании.
Великобритания обвиняет в отравлении бывшего разведчика Кремль, но Россия это отрицает, утверждая, что программ разработки «Новичка» в стране не существовало.
Комментарии35
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pit_heap 06 апреля 2018 | 09:04
У английского следствия уже есть свидетели видевшие кровавого русского ветеринара в буденовке мазавшего дверную ручку газом.
scullll 06 апреля 2018 | 09:07
pit_heap: Британские идиоты сняли дверь не с того дома, так бы раньше обнаружили животных.
Кису жалко.
patrik05 06 апреля 2018 | 09:11
Однако животное находилось в настолько плохом состоянии, что его решено было усыпить, чтобы прекратить мучения...
Засунули яйца кота в дверь и кричали - где произвели "Новичок", где произвели "Новичок"... Кот им ничего не рассказал и они его запытали до смерти.
nelibermot17 06 апреля 2018 | 09:14
Ну ладно свинкам воды не давали, но за что нужно было душить кота?
neburzhui2 06 апреля 2018 | 09:25
nelibermot17:
К коту более великодушно отнеслись , чем к Скрипалям.
Зачем англичане людей мучают ?
kobylamay_sossetutrampa 06 апреля 2018 | 09:47
Британские пидорасы не могли за целый месяц обнаружить в доме этих зверьков? Всё искали следы от русских кирзовых сапог?
pravdatut 06 апреля 2018 | 09:11
pit_heap: Похожие сцены были в КГБ.
tttyyy 06 апреля 2018 | 09:13
pit_heap: и лузгающего семечки, да ещё с матерком.
dmitry35 06 апреля 2018 | 09:23
pit_heap: Это был не газ, а наш отечественный солидол. От него вообще нет спасения и антидотов.
sekretniy_fizik 06 апреля 2018 | 10:18
Эхо, так ведь и у соседей Скрипалей стопудово тоже офигительный стресс. Их то когда британские ветеринары начнут усыплять и кремировать? А вообще то лихо бриты следы заметают - как только племянница Скрипаля Виктория, российский МИД и постпред при ООН Небензя задали вопрос о судьбе и состоянии домашних животных Скрипалей - их тут же обезводили, усыпили и КРЕМИРОВАЛИ. Как говорится, все концы в воду ( то бишь в пепелок ).
kissa_ 06 апреля 2018 | 09:05
Правильно сделали, агент КГБ Путин мог их разговорить и склонить к даче фейковых показаний...
gvs 06 апреля 2018 | 09:06
Теперь Захарова поднимет по тревоге всех полезных зоозащитников: британская полиция заморила жаждой морских свинок ))))
kissa_ 06 апреля 2018 | 09:12
Эпизод в усыплением кота агентом 007 несомненно украсит следующую Бондиану.
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 09:12
Почему про этих русскопонимающих свинок до сих пор молчит Лавров? Где Захарова с требованием переименовать кота хотя бы после смерти? А Небензя небось опять свои шутки по слогам пишет, пока британцы живодёрничают? Одни вопросы у меня к нашему МИДу, хоть я и из Иванова.
ukov 06 апреля 2018 | 09:20
platonnekafrin:
Предлагаю переименовать Тауэрский мост в Лондоне по имени кота
" Нэш ван Дрэйк"
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 09:22
ukov: Да просто - "Наш Ваня"
cockeyed 06 апреля 2018 | 09:24
А кота Димана Бзыкова кастрировали? А то он уже задолбал своими гнилыми яйцами эхомудачков!
severnaj 06 апреля 2018 | 09:25
Всероссийский траур......
dmitry35 06 апреля 2018 | 09:28
Поражает, что англичане, известные любители и знатоки животных, в этой истерии совсем забыли о домашних питомцах Скрипалей. Почему не исследовалась версия попадания отравы через домашних животных? Ведь коту могли "новичком" и хвост намазать.
ukov 06 апреля 2018 | 09:34
dmitry35:
Тут реальнее другая версия:
Март...
Кот сбежал из дома Скрипалей и прямиком в Портон-Даун ...
Там в химических лабораториях кошек как грязи.
Вот котяра и подцепил "Новичок".
vsveter 06 апреля 2018 | 09:38
Живодёры заметают следы. Кремировать вещественные доказательства? Без анализов? Лживые и бесстыдные лжецы.
max3446 06 апреля 2018 | 09:41
очередное преступление британцев которому нет оправдания. зная что в доме животные закрыли их. Это вообще как называется? Я бы потребовал созвать Совбез ООН из-за случившегося, на котором было бы принято решение об изгнании англосаксов из этой организации!
davi__koloradov 06 апреля 2018 | 09:45
Ветеринар не смог вовремя попасть в дом Скрипаля, т.к. существовала возможнос
ть заражения дома газом, которым рашка пыталась его убить. То есть, рашка отвечает за гибель невинных животных.
protiv777 06 апреля 2018 | 09:54
davi__koloradov: Кастрюли быстрей одень на голову, а то подхватишь что нибудь.
tremens_delirium 06 апреля 2018 | 09:55
davi__koloradov: ✄ Ветеринар не смог вовремя попасть в дом Скрипаля ✄
А вся та свора в костюмах противохимической защиты не могла стакан воды подать свинкам?
Ну и заодно поинтересоваться у них отчего живы до сих пор в отравленном доме.
ruutel____debil___9 06 апреля 2018 | 10:04
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне...
Новости Хуцпы от 04.04.2018 11-40
Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне
Да.если б не ХУЦПА, купался б ты в ГОВНЕ!
Тебе же западло, хохло-жидовскому ЧУХОНЦУ
Прислать хуцпе за лайк хотя бы - по ЧЕРВОНЦУ!
ХУЦПА.
=
tremens_delirium:... Хуцпе ой как трудно.....
Новости Хуцпы от 04.04.2018 18-44
Ой как трудно Хуцпе без ДЕБИЛА - "tremens"а
Не даёт ведь,СКОПЕЦ, мне за лайки ни ПЕНСА.
Тратит всё он до цента в поддержку дебила - "takao"
Видно, любит он всё, что на "Ехе" takao-nagato НАСРАЛО ;-)
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
ukov 06 апреля 2018 | 09:58
davi__koloradov:
Ты всё напутал, щирый, это у хохлов все "колорады",
а в Англии все любят животных.
protiv777 06 апреля 2018 | 09:51
Кровавый путинский режим даже свинок не пощадил. Интересно их тоже гречей накормили?
registrator 06 апреля 2018 | 10:01
protiv777: Мы с нетерпением ждем заявления Мэй, что Путин лично дал указание на умертвление кота.
mppv 06 апреля 2018 | 09:52
"Однако животное находилось в настолько плохом состоянии, что его решено было усыпить, чтобы прекратить мучения. "
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Скрипали имели контакты с портретом Путина, и, по мнению британских спецслужб, он оказал на их организмы необратимое воздействие, и Скрипали находились в настолько плохом состоянии, что решено было ...?
registrator 06 апреля 2018 | 09:56
Почему англичане молчат о тараканах, что с тараканами?
prof57 06 апреля 2018 | 09:59
Они и Скрипалей хотели "усыпить", чтобы не мучались...
mikr 06 апреля 2018 | 10:01
Свинок "нашли уже мертвыми", кота усыпили, и затем быстренько всех кремировали. И теперь совершенно невозможно установить, были ли в организме домашних животных следы каких-нибудь отравляющих веществ.
Самое любопытное в том, что на домашних животных доблестный Скотланд Ярд соизволил обратить внимание только после запроса России о необходимости исследовать эту тему. А до сего момента никто из этих британских придурков не удосужился догадаться, что с помощью домашних животных можно прояснить весьма важные обстоятельства. Поэтому несчастным тварям пришлось целый месяц просидеть в якобы отравленной квартире без еды и питья. Но, даже мертвых животные можно было бы обследовать перед кремацией. Но, судя по отсутствию результатов, это обследование так и не было сделано. По крайней мере об этом не было никаких сообщений.
С точки зрения любого процессуального кодекса такое поведение британцев называется преднамеренным уничтожением улик. Следователи вместо расследования преступления совершенно беспардонно заметают его следы. И это уже не предположение "с высокой степенью вероятности", а совершенно неопровержимый факт.
iltrovatore 06 апреля 2018 | 10:07
Господи, какие же идиоты пишут комменты на Эхе!
Меня тоже поражает почему сразу англичане не подумали о домашних животных, но стебаться по повожу смерти невинных существ - пусть на вас, козлах, это отразится бумерангом.
А поводу того, как вы все сами себя веселите тем, что вы, якобы, ни при чем, то это известный номер. На арене все те же... За последнее время было уже достаточно таких цирковых номеров, мы привыкли. И даже скучно и неинтересно слушать такие выступления.
peresvet73 06 апреля 2018 | 10:17
Подняла тему животных племянница Скрипаля не присутствовавшая на месте событий, но знавшая, что один кот выбежал из дома, а другой остался - откуда сведения?