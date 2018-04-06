Ветеринары нашли мертвых морских свинок в доме у Сергея Скрипаля

Также там обнаружили живого кота, но его пришлось усыпить.

Две морские свинки, жившие дома у Скрипаля, погибли от обезвоживания – ветеринары заключили, что животные долгое время не имели доступа к воде. Персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса, пишет британское издание Mirror. Его доставили в химическую лабораторию, чтобы выяснить, подвергался ли кот действию вещества «Новичок», с помощью которого предположительно отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Однако животное находилось в настолько плохом состоянии, что его решено было усыпить, чтобы прекратить мучения. Останки всех животных кремировали из опасений, что они тоже могли получить отравление «Новичком».

Ранее с просьбой выяснить судьбу домашних животных к британским властям обратилась племянница экс-полковника ГРУ Виктория. В ближайшее время женщина собирается посетить своего дядю в Великобритании.

Великобритания обвиняет в отравлении бывшего разведчика Кремль, но Россия это отрицает, утверждая, что программ разработки «Новичка» в стране не существовало.