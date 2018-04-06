«Таймс»: Вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было произведено в Саратовской области
Вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в городе Шиханы Саратовской области. Об этом сегодня пишет газета «Таймс», ссылаясь на данные британской разведки. Они были озвучены на брифинге для союзников Великобритании, чтобы убедить мировых лидеров в причастности России к этому делу, отмечает «Таймс».
Именно по итогам этого брифинга западные страны в знак солидарности с Великобританией выслали 150 российских дипломатов.
Москва все обвинения отрицает. Минувшей ночью на заседании Совета Безопасности ООН постпред Росси при этой организации Василий Небензя заявил, что главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества «рассыпался на наших глазах».
Комментарии23
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nnnmmm 06 апреля 2018 | 09:04
А чего не прямо в Кремле?
pit_heap 06 апреля 2018 | 09:06
Согласно британским заявлениям Новичок, самый смертоносный нервный агент в мире, настолько смертоносный,что ученые сравнивают его с ядерной бомбой, один из экспертов сказал, что жертвы просто "забывают дышать". Крошечная капля, почти незаметная, помещенная на кожу или вдыхаемая, вызывает смерть в течение нескольких минут. Но эти люди выжили. Они были найдены умирающими, сидящими на скамейке, и прожили 4 часа после отравления. Эти люди были найдены и были доставлены скорой помощью,4 часа не было никаких фельдшеров, эти люди ждали, прежде чем их увидели док , они были бессознательными, но дышали, когда проходили часы, их образцы крови были взяты и испытаны, полдня прошло с момента их обнародования, но они все еще не умерли. По мере того, как распознавали вещество "к которому нет антидотов", врачи нашли способ лечения и эти люди магически выжили.
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Кстати еще задолго до отравления Скрипалей ОЗХО проверяло обычными инспекциями лаборатории в России в том числе и в Шиханах.Такие плановые инспекции ОЗХО проводит постоянно,причем последнюю проведена совсем недавно, о чем сообщало недавно и Эхо Москвы.Своим обвинением Британия по сути дезавуирует всю работу ОЗХО
alexandr_l 06 апреля 2018 | 09:11
pit_heap: Бедные, вы бедные - и на свои и на чужие заявления надо реагировать, да еще свои глупости приплетать.
ОЗХО обещал в понедельник результаты - вот ждите
neburzhui2 06 апреля 2018 | 09:27
Кот из Саратова был привезён :-))
tks 06 апреля 2018 | 09:08
nnnmmm: А в Кремле крысами воняет, там место для отрав занято уже )))
luger_max_otto 06 апреля 2018 | 09:22
Прямо в Кремле изготовляют шарфик и табакерку. Ну и вилку для контроля.
cockeyed 06 апреля 2018 | 09:30
tks: А тебя в упож тубе и ты воняешь монвог на эхомудачков каждый день!!!))))
igorrrpadlowitchs 06 апреля 2018 | 09:16
nnnmmm: лавров, захарова и песков выступили с очередным опровержением : ясаратовской области в России никогда не было и нет!
dorin1987 06 апреля 2018 | 09:54
___: /А чего не прямо / - Потому-что такое - уровень самого логова царька РФ - всякие "летчики волошины", "военторг" и "ихтамнеты" в обнимку с "авыдокажите"
mikhail_spb_ 06 апреля 2018 | 09:04
Выходит, нацдилер не только поднимает страну с колен, но и всякую отраву готовит на всякий случай?
rico76 06 апреля 2018 | 09:08
mikhail_spb_: нет Мхасик, ни чего у тебя «не выходит»...
Из тебя даже пропагандон хреновый!)))
kir_pich_101 06 апреля 2018 | 09:05
Интересно, а сколько Расеян уверены, что он отравился рыбой, по версии Первого канала?
tks 06 апреля 2018 | 09:06
В пампасы, в глушь, в Саратов!
ostanovka 06 апреля 2018 | 09:09
Эй, небендзеныш, докажи, что он рассыпался.
Не докажешь.
davi__koloradov 06 апреля 2018 | 09:18
Рашкосвини спалились.
komar 06 апреля 2018 | 09:18
Ладно бриты нам лгут, оказывается они еще и союзникам лапшу на уши вешают!
vinibi 06 апреля 2018 | 09:32
komar: Ха ха ха - а путин вообще никогда не лжёт?- да холуй пригожинский?!
komar 06 апреля 2018 | 10:07
vinibi: Холуй?))) Самое главное, что не бот!)))
vinibi 06 апреля 2018 | 10:16
komar: Подобное вам дерьмо можно называть по-разному суть от этого не меняется!!!
vsveter 06 апреля 2018 | 09:33
Ясенево - Шиханы - кто следующий?
Такое ощущение, что это вещество вызывает стойкую дресню у либеральнутых отщепенцев и совершенно безвредно для нормальных людей. Даже на нормальных англичан не действует.
moriak2 06 апреля 2018 | 09:33
Кота убили, твари
avorozhev Александр Ворожев 06 апреля 2018 | 09:46
У нЕбензи песок из ...опы рассыпался, тот ещё 3,14 здобол!
avalonger 06 апреля 2018 | 10:19
Мне вот интересно, как Россия может настаивать на том, что она тут ни при чём? Настаивать можно только на экспертизе и анализе. В любой же стране могут быть бандиты.