Бывший президент Бразилии Лула да Силва ждёт совета своих адвокатов на счёт необходимости сдаться полиции

Об этом сообщают местные СМИ. По словам одного из журналистов, который общался с бывшим президентом, Лула да Силва считает это решение абсурдным.

Минувшей ночью высшая судебная инстанция страны решила поместить бывшего президента в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции.