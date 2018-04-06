Бывший президент Бразилии Лула да Силва ждёт совета своих адвокатов на счёт необходимости сдаться полиции
Об этом сообщают местные СМИ. По словам одного из журналистов, который общался с бывшим президентом, Лула да Силва считает это решение абсурдным.
Минувшей ночью высшая судебная инстанция страны решила поместить бывшего президента в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции.
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platonnekafrin 06 апреля 2018 | 08:59
Дело это происходит где-то явно не у нас...