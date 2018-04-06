Никии Хэйли: Россия никогда не будет другом США
Россия никогда не будет другом США. Об этом заявила постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Никии Хэйли. Выступая в университете Дьюка в Северной Каролине, она сказала, что американская сторона готова работать с Россией тогда, когда это необходимо.
Видеозапись выступления Хэйли опубликована на официальном канале университета в YouTube.
Комментарии21
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pablo_moderator 06 апреля 2018 | 08:52
сколько % американцев знают , где располагается географически РФ !
sisyan_mudachina 06 апреля 2018 | 08:56
pablo_moderator: Задорнов был прав !)
sidor0ff 06 апреля 2018 | 09:55
86% россиян за 18 лет забыли где находится Америка. Они уверены что там Пиндостан.
nnnmmm 06 апреля 2018 | 08:52
А на черта нам друзья в политике, это же англо-саксы сформулировали "У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны ее интересы", вот и для нас должно быть ровно также, слава богу, прошли времена всяких либероидных-дебилоидных недоумков типа Козырева, которые заявляли, что у России нет своих национальных интересов.
raffal 06 апреля 2018 | 09:00
nnnmmm: ....
...прошли времена всяких либероидных-дебилоидных недоумков типа Козырева, которые заявляли, что у России нет своих национальных интересов.
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Безусловно, у каждой страны есть свои национальные интересы. Вопрос в другом: верно ли ли они сформулированы.
stebinmaku 06 апреля 2018 | 08:53
"Открыла Америку"..
scullll 06 апреля 2018 | 08:54
Честная позиция.
А то любит либерастня постить фоточки с :" Маккейн-друг России, но враг Путина"
volkov_25 06 апреля 2018 | 09:14
Интересно какая страна захочет стать другом современной России. Ну разве что как Чечню разбомбить а потом завалить баблом. И в тихую друг друга ненавидеть.
greeg1 06 апреля 2018 | 09:15
Хоть я и ярый русофоб и махровый либероид, но я категорически не согласен с Никии Хэйли. В конце концов речь идет не о странах, не о народах, не о государственных интересах, а о простых людях, которые страдают от неадекватного поведения собственных политиков.
andy66 06 апреля 2018 | 09:15
"никогда мы не будем братьями" (С)
ugas 06 апреля 2018 | 09:16
Правильно. Дошло наконец, что с такими друзьями и враги не нужны.
neyexo 06 апреля 2018 | 09:30
Нимрата Рандхава, сикхская женщина, называющая себя Ники.
Все слышали про мясо халяль (медленное забивание), а вот какое мясо едят сикхи?
Сикхи, и Нимрата Рандхава в том числе, едят мясо "джхатка", получаемое моментальным отсечением головы животного. И налетают.
Вот что она ест.
dmitry35 06 апреля 2018 | 09:30
Жаль. А при Борисе Николаевиче такими друзьями были, такими корешами....
segris 06 апреля 2018 | 09:35
Для всех долбодятлов на Эхе - Вам что еще непонятно, не в Путине дело, идиоты.
sidor0ff 06 апреля 2018 | 10:06
segris: Конечно не в Путине. Дело в идиотах его поддерживающих. Их количество не даёт надежды на дружбу народов(((
semper_fidelis 06 апреля 2018 | 09:38
США станет другом России только при президенте типа ЕБНа и министре иностранных дел типа Козырева. Да и то "дружба" будет в одни ворота. Спасибо, проходили уже.
sidor0ff 06 апреля 2018 | 10:13
semper_fidelis: И с кем теперь дружбу водите? Тайип «Нож в спину» Эрдоган, Мадуро...Напомните третьего? Рафшан из аула за арыком?
boseal 06 апреля 2018 | 09:59
Госпожа Хейли забыла уточнить, что у США в принципе нет друзей, а есть лишь интересы. Пока ты этим интересам соответствуешь - ты друг.
sidor0ff 06 апреля 2018 | 10:08
boseal: А у вас в семье наоборот???
boseal 06 апреля 2018 | 10:17
sidor0ff: Признаться, глупый вопрос. Несомненно имеются интересы моей семьи, но так же есть и старые проверенные друзья. Бывали случаи, когда приходилось помогать другу в ущерб своим интересам. В свою очередь, и другу приходилось в свое время делать тоже самое для меня, и, собственно, поэтому я могу назвать его другом. У Вас не так?
varlam59 06 апреля 2018 | 10:03
Нам тут прозападная публика частенько врёт о том, что Россия выдумывает себе врагов, что их нет. Как видите, враги сами заявляют о себе, а нам лишь остаётся констатировать факты.
США стремятся к мировому господству и все кто будут стоять у них на пути, кто не желает быть их вассалом, будут называться врагами США. Россия никогда не была и не будет ни у кого в прислугах. Всегда сможет постоять за себя и за свой суверенитет. Либеральная публика склонившаяся перед западными господами никак не хочет это понять и потому игнорируется большинством россиян. Может эти так называемые либералы не питают никаких чувств к Отечеству и Родине только по причине того, что они не русские люди? Зачем им Россия, когда есть западные страны с их барахлом и мамоной? Большего таким либералам для жизни ничего не нужно. Поэтому они были бы рады вернуть внешнее управление, как было в 90-е, или вообще превратить нашу страну в ещё один штат Соединённых Штатов. Бррр...
Какого размера фигу показать этим людям?