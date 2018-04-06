Никии Хэйли: Россия никогда не будет другом США

Россия никогда не будет другом США. Об этом заявила постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Никии Хэйли. Выступая в университете Дьюка в Северной Каролине, она сказала, что американская сторона готова работать с Россией тогда, когда это необходимо.

Видеозапись выступления Хэйли опубликована на официальном канале университета в YouTube.