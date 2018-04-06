В России проведена инспекция по линии Организации по запрещению химического оружия
Об этом говорится на сайте газеты «Красная звезда». В специальной инфографике указывается, что в нашей стране побывали две группы специалистов: одна их технического секретариата ОЗХО, другая – из Португалии под эгидой ОБСЕ.
Инспекция прошла на фоне дела об отравлении бывшего офицера ГРУ в Великобритании, предположительно, боевым веществом класса «Новичок», однако связана ли она с ним, неизвестно.
Комментарии3
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apels 06 апреля 2018 | 08:52
Комиссия посмотрела процесс утилизации. А вот в лабораторию под Саратовом наверняка не смотрела. После слива Британии места предпологаемого производства Новичка эта комиссия никаких очков не дает.
stas_russkiy 06 апреля 2018 | 08:58
apels: "...вот в лабораторию под Саратовом наверняка не смотрела..."
Как правило, после такого "засвета", эти лаборатории уничтожают вместе с сотрудниками. Так, что смотреть там уже нЕчего, разве, что парк со свежепосаженными деревьями...
pmasel 06 апреля 2018 | 09:02
stas_russkiy: В шиханах был центр военной химии еще при совке.