В России проведена инспекция по линии Организации по запрещению химического оружия

Об этом говорится на сайте газеты «Красная звезда». В специальной инфографике указывается, что в нашей стране побывали две группы специалистов: одна их технического секретариата ОЗХО, другая – из Португалии под эгидой ОБСЕ.

Инспекция прошла на фоне дела об отравлении бывшего офицера ГРУ в Великобритании, предположительно, боевым веществом класса «Новичок», однако связана ли она с ним, неизвестно.