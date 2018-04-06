Делегация «Фонда Андрея Первозванного» отправилась в Иерусалим за Благодатным огнём
Считается, что он «сходит» в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи. Всего В Израиль отправились более ста человек. Это общественные и государственные деятели, священнослужители, бизнесмены, журналисты и деятели культуры.
В марте этого года священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию в Храме Гроба Господня, заявил, что ничего мистического в этом процессе нет, а патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады.
Комментарии11
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bobiksdoh 06 апреля 2018 | 08:36
Хоть бы там Мурку не начали горланить, что-то духовнее надо петь, типа "золотые еупола на груди наколоты..."
sumars 06 апреля 2018 | 08:41
bobiksdoh: ахахах зажигалки в Россиии внезапно закончились?)))
или от тамошней зажечь-благодать?))
y3emen1 06 апреля 2018 | 08:45
sumars: благодать - за счёт бюджета слетать куда-нить.
gregor 06 апреля 2018 | 08:37
Делегация «Фонда Андрея Первозванного» отправилась в Иерусалим за Благодатным огнём
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Делегация состоит из членов кооператива "Озеро " и любимца всех царей МхАлкова .
hrenvam 06 апреля 2018 | 08:37
Китайская зажигалка стоит 20 рублей...
taglit 06 апреля 2018 | 08:37
типа "православнутые распильщики бабла"?
y3emen1 06 апреля 2018 | 08:42
Ежегодный исход детей израилевых.
mwxp 06 апреля 2018 | 08:44
Скоро самый охмуреж начнется.
platonnekafrin 06 апреля 2018 | 08:47
Под видом фонда успешно функционирует государственная туристическая компания. Компания удивительная - клиенты разъезжают по миру за её счет.
rufat 06 апреля 2018 | 08:48
Интересно,может кто знает,а сколько раз в году сходит этот самый огонь?Понял,что первый раз накануне православной Пасхи,а католической Пасхи наверно второй раз,а дальше?
kir_pich_101 06 апреля 2018 | 08:52
rufat: Патриарх вилкой в зубах поковыряет и скажет: На всё воля Божья!