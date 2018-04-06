Делегация «Фонда Андрея Первозванного» отправилась в Иерусалим за Благодатным огнём

Считается, что он «сходит» в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи. Всего В Израиль отправились более ста человек. Это общественные и государственные деятели, священнослужители, бизнесмены, журналисты и деятели культуры.

В марте этого года священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию в Храме Гроба Господня, заявил, что ничего мистического в этом процессе нет, а патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады.