Суд в Германии освободил под залог бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона
Он выпущен на свободу на время рассмотрения вопроса по его экстрадиции в Испанию. Кроме того, как отмечает «Дойче Велле», суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже, не могут быть основанием для экстрадиции. Впрочем, Пучдемона могут выдать на основании обвинения в незаконном присвоении государственных средств.
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