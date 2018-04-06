Суд в Германии освободил под залог бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона

Он выпущен на свободу на время рассмотрения вопроса по его экстрадиции в Испанию. Кроме того, как отмечает «Дойче Велле», суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже, не могут быть основанием для экстрадиции. Впрочем, Пучдемона могут выдать на основании обвинения в незаконном присвоении государственных средств.