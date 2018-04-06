В Бразилии выписан ордер на арест бывшего президента страны Лулы да Силвы
В течение суток он обязан сам явиться в полицию. Ранее он был приговорён к 9 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, а суд второй инстанции увеличил срок заключения до 12 лет и одного месяца.
Ему вменяется в вину получение квартиры в качестве взятки. Новый приговор лишает да Силву возможности участвовать в президентских выборах, где бывший президент имел реальные шансы на победу.
Комментарии2
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mavreh 06 апреля 2018 | 08:45
Бразильцы! Кто за Лупу - все на митинг!!
mavreh 06 апреля 2018 | 08:46
mavreh: т.е. за Лулу!