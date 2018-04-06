В Бразилии выписан ордер на арест бывшего президента страны Лулы да Силвы

В течение суток он обязан сам явиться в полицию. Ранее он был приговорён к 9 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, а суд второй инстанции увеличил срок заключения до 12 лет и одного месяца.

Ему вменяется в вину получение квартиры в качестве взятки. Новый приговор лишает да Силву возможности участвовать в президентских выборах, где бывший президент имел реальные шансы на победу.