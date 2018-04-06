«Таймс»: Вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было произведено в Саратовской области

Вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в городе Шиханы Саратовской области. Об этом сегодня пишет газета «Таймс», ссылаясь на данные британской разведки. Они были озвучены на брифинге для союзников Великобритании, чтобы убедить мировых лидеров в причастности России к этому делу, отмечает «Таймс».

Именно по итогам этого брифинга западные страны в знак солидарности с Великобританией выслали 150 российских дипломатов.

Москва все обвинения отрицает. Минувшей ночью на заседании Совета Безопасности ООН постпред Росси при этой организации Василий Небензя заявил, что главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества «рассыпался на наших глазах».