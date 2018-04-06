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08:30, 06 апреля 2018

«Таймс»: Вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было произведено в Саратовской области

Вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в городе Шиханы Саратовской области. Об этом сегодня пишет газета «Таймс», ссылаясь на данные британской разведки. Они были озвучены на брифинге для союзников Великобритании, чтобы убедить мировых лидеров в причастности России к этому делу, отмечает «Таймс».
Именно по итогам этого брифинга западные страны в знак солидарности с Великобританией выслали 150 российских дипломатов.
Москва все обвинения отрицает. Минувшей ночью на заседании Совета Безопасности ООН постпред Росси при этой организации Василий Небензя заявил, что главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества «рассыпался на наших глазах».

Комментарии

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benya_krik 06 апреля 2018 | 08:38

Ну все, теперь "лохматая прости..." (Илья Новиков(с)) изведется слюнями на пресс-конференции )))

oo0oo 06 апреля 2018 | 08:40

Своей ложью британские русофобы все больше загоняют себя в угол. В Гаагу, сукины дети, в Гаагу!

benya_krik 06 апреля 2018 | 08:43

oo0oo: "Вы предъявите ваши данные, скоты" (Михаил Владимирович Леонтьев (c)) Вам можно отвечать вашими же цитатами ))

pit_heap 06 апреля 2018 | 08:45

oo0oo: Согласно британским заявлениям Новичок, самый смертоносный нервный агент в мире, настолько смертоносный,что ученые сравнивают его с ядерной бомбой, один из экспертов сказал, что жертвы просто "забывают дышать". Крошечная капля, почти незаметная, помещенная на кожу или вдыхаемая, вызывает смерть в течение нескольких минут. Но эти люди выжили. Они были найдены умирающими, сидящими на скамейке, и прожили 4 часа после отравления. Эти люди были найдены и были доставлены скорой помощью,4 часа не было никаких фельдшеров, эти люди ждали, прежде чем их увидели док , они были бессознательными, но дышали, когда проходили часы, их образцы крови были взяты и испытаны, полдня прошло с момента их обнародования, но они все еще не умерли. По мере того, как распознавали вещество "к которому нет антидотов", врачи нашли способ лечения и эти люди магически выжили.
__________
Кстати еще задолго до отравления Скрпиалей ОЗХО проверяло обычными инспекциями лабораторию в Шиханах.Такие плановые инспекции ОЗХО проводит постоянно,причем последнюю проведена совсем недавно, о чем сообщало недавно и Эхо Москвы.

sveklotron_7 06 апреля 2018 | 08:38

Да мы все знаем, что Ясенево - оно в Саратовской области Дальневосточного ФР...ага

Дблдь(с)

belimbai 06 апреля 2018 | 08:39

Как там у Гарика....//В ракетной части в Саратове Забухал я с Виталиком. Сел я жопой на кнопку, До свидания, Италия.// нееее не Италия.....До свидания Британия....Ха!

ivfn 06 апреля 2018 | 08:46

А вот бабы, в нашей деревне Кузякино, сомневаются.!

mwxp 06 апреля 2018 | 08:46

Надо проверить, а вдруг Саратов не в России.

benya_krik 06 апреля 2018 | 08:47

mwxp: Проверять - проверяйте, но не бомбите!

zhnec07 06 апреля 2018 | 08:48

Полные idioto...вот такой сумасшедший мир вместе с вами, господа хохлы и псевдолибералы...Грызуны в доме Скрипалей сдохли от обезвоживания, а некормленого, отощавшего и находившегося в стрессе от одиночества кота, из "милосердия" усыпили...Это нечто...даже если Россия сто раз не права, на фоне этих гуманоидов она Св. Ватикан...

vsexnezabanite 06 апреля 2018 | 08:48

я могу еще назвать одно место - у нас не далеко "лужок" гречку выращивает

nnnmmm 06 апреля 2018 | 08:48

Разведка в своё время донесла Тони Блэру о наличии в Ираке химического оружия, после этого америкашки в ООН потрясали пробиркой со стиральным порошком, потом этот сучонок спустя годы извинялся, правда не перед сотнями тысяч погибших иракцев, а перед своими мелкобриташками.

komiccap_nkvd 06 апреля 2018 | 08:49

не правда. фейковая новость. я верю британской разведке. они сказали что в Ясенево.

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