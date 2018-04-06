Комиссия по информации Великобритании проводит проверку тридцати организаций, в том числе, и соцсети Фэйсбук
По словам главы этого ведомства, выясняется, каким образом соцсети использовались для политической борьбы.
Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг Фэйсбук, который связан с утечкой и использованием персональных данных.
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kissa_ 06 апреля 2018 | 08:26
Объявить ФБ гэбэшным ресурсом, распространяющим Novichok, да и вся недолга...