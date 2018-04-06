8 депутатов Госдумы от Кемеровской области поддержали кандидатуру Амана Тулеева на пост спикера областного парламента
Фотографию письма депутатов нижней палаты парламента временно исполняющему обязанности губернатора региона опубликовал на своей странице в Фэйсбуке один из авторов послания Антон Горелкин. По его словам, аналогичные письма были направлены депутатам Облсовета и его председателю Алексею Синицыну.
Напомним, Аман Тулеев ушёл в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где по официальным данным погибли 64 человек.
Комментарии17
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gregor 06 апреля 2018 | 08:20
Чувство собственного достоинства народа и его менталитет .
А ещё удивляются ,почему нет в России ни дорог ,ни друзей .
Когда нет чувства собственного достоинства ,нет и дорог и друзей .
kissa_ 06 апреля 2018 | 08:23
gregor:
Как вам - вонючим совковым портянкам не стыдно наезжать на Тулее, соратника Великого демократа Ельцина?
compare 06 апреля 2018 | 08:24
kissa_: дяденька,вы дурак?
vasilevich58 06 апреля 2018 | 08:28
С такими холуями полудохлому Тулееву ни судна ни утки не надо!
vinibi 06 апреля 2018 | 08:28
compare: Да нет, он просто пригожинский ублюдок!!!
kissa_ 06 апреля 2018 | 08:28
compare:
У вас - вонючих совковых портянок, гадящих на светлую память Бориса Ельцина и его соратников, загонявших отвязавшееся в 1917-м быдло обратно в стойло, - все дураки.
vezdehod 06 апреля 2018 | 08:37
Дерьмо не тонет - будет плавать пока есть вода.
aleksandr39 06 апреля 2018 | 08:22
Скоро окажется что пожара не было .
vlabumur 06 апреля 2018 | 08:25
Мы живём по неверным законам
В перевёрнутой нашей системе.
Где мелодия кажется стоном.
Где в почёте война и измена.
И живём мы в обратное время.
Возвращаемся в дикость и хаос.
Всходы выдало горькое семя.
Доброта где-то там затерялась.
Вот бы сделать нам всем остановку.
Докопаться до праведной сути.
Изменить бы вокруг обстановку,
Громко крикнув: - Опомнитесь, люди!(с)
sjuzanna 06 апреля 2018 | 08:30
А сколько же депутатов против назначения Тулеева спикером?
8 - ЗА, ПРОТИВ -??
able_seamans 06 апреля 2018 | 08:46
sjuzanna: Остальные воздержались, т.е. засунули языки в .опу...
amderma 06 апреля 2018 | 08:31
Вот как происходит в демократических странах Исключительно по законы и только через выборы! Трепещите пиндосы!
mwxp 06 апреля 2018 | 08:35
Горелкины - это позор России.
andr69 06 апреля 2018 | 08:37
Тулееву уже о другом надо думать. А эти придурки, что его выдвинули - они кто?
sparky 06 апреля 2018 | 08:49
andr69: Кто-кто, холуи в пальто.
fmsf FMSF 06 апреля 2018 | 08:42
Жалко, что эти омандаченные граждане не пошли смотреть кино в тот трагический день в "Зимнюю вишню".
sparky 06 апреля 2018 | 08:46
Мельчат депутанишки. Тулееву по силам пост царского постельничьего.
Есть размер, чтобы простыни погреть, есть язык, чтобы царя-батюшку на ночь похвалить за дела тяжкие, да извиниться перед ним за смердов, что плохо ценят.