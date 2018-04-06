Новые американские санкции против российских олигархов могут быть объявлены уже сегодня

Как пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, эти меры планировались давно и связаны с опубликованным в январе «кремлёвским докладом».

Агентство Блумберг сообщило, что под санкции могут попасть от 6 до 10 российских бизнесменов.