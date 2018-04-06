Новые американские санкции против российских олигархов могут быть объявлены уже сегодня
Как пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, эти меры планировались давно и связаны с опубликованным в январе «кремлёвским докладом».
Агентство Блумберг сообщило, что под санкции могут попасть от 6 до 10 российских бизнесменов.
Комментарии9
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belovnikita 06 апреля 2018 | 08:23
Как деликатно называют воров - расейския "бизнесмены" :-D
taglit 06 апреля 2018 | 08:29
belovnikita: т.е. санкции против "кошельков путина"?
vezdehod 06 апреля 2018 | 08:35
В России "Нет" олигархов - только Кремлёвские миллиардеры.
aleksandr39 06 апреля 2018 | 08:26
В ответ будут увеличены тарифы ЖКХ ,подняты цены на бензин и продукты для народа России .
korikov 06 апреля 2018 | 08:48
aleksandr39:
Это дебильный стёб из ряда ''убейся, чтобы испортить Путину демографию''.
Только интернетовские тролли так стебутся. Ха-ха, как смешно.
vlabumur 06 апреля 2018 | 08:32
Это же наша элита. Те кого раньше называли "солью земли русской".Истинный русаки, истинные православные монархисты,(путинцы!)
Ети твою мать.....духовность, скрепы я плачу......
belovnikita 06 апреля 2018 | 08:36
vlabumur: да, платить придется
mwxp 06 апреля 2018 | 08:40
Руси, почему то, всегда помогают варяги.
korikov 06 апреля 2018 | 08:40
Для редакции ЭХО МОСКВЫ.
''американские санкции против российских олигархов...''
Олигарх - это богатый человек оказывающий влияние на власть, имеющий политическое влияние.
Кого Эхо Москвы называет одигархом? Фамилии.
Вы можете назвать фамилии бизнесменов, подтвердить их влияние на власть и подтвердить их политическую деятельность?
Эхо, это называется пропаганда. Нарушение журналистских стандартов.
Почему нельзя написать ''бизнесмен'', почему надо использовать слово ''олигарх''? Для создания нужного пропаганде образа?