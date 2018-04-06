Палестинцы в секторе Газа сегодня, как ожидается, проведут новые акции протеста
Они потребуют от Израиля вернуть свои территории. Тысячи старых покрышек молодые палестинцы стащили к границе с Израилем. Предполагается, что во время протестом одновременно подожгут 10 тысяч шин, и плотный черный дым лишит израильтян возможности наблюдать за передвижениями в секторе Газа. Координаторы марша опасаются столкновений с израильской армией. В конце марта десятки тысяч палестинцев вышли на акции протеста вдоль границы сектора Газа с Израилем. Протесты были приурочены к до дню памяти шести погибших в 1976 году во время протеста против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков, которые принадлежали арабам. Самые массовые протесты ожидаются 15 мая, когда палестинцы будут отмечать так называемый День катастрофы. В это день запланировано многомиллионное шествие к границе палестинского анклава с Израилем.
Комментарии6
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gregor 06 апреля 2018 | 08:11
Палестинцы в секторе Газа сегодня, как ожидается, проведут новые акции протеста
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Дороги бы строили , а не то будет как в России ,ни дорог ,ни друзей .
taglit 06 апреля 2018 | 08:15
gregor: похоже у главарей Хамаса деньги кончились... - Иран им подкинет после этой "акции"...
kissa_ 06 апреля 2018 | 08:37
taglit:
Не будет у понаехавших счастья на чужой земле.
Не будет счастья у селюков, выведенных Сталиным из хаток из навоза в Русские и польские города.
vezdehod 06 апреля 2018 | 08:45
Попробовали бы они провести эту акцию в России - поимели дело с нашими "космонавтами" и доблестной "Путингвардией".
compare 06 апреля 2018 | 08:30
вот и все,что умеют "молодые палестницы": тысячи покрышек и костер!...им обидно,что другие,"молодые",устроили в пустыне оазис и еще их же,ленивых г...нов,подкармливают...неистребима тупость и злоба человеческая...
len56 06 апреля 2018 | 08:32
Главари Хамаса заставляют владельцев автобусов под угрозой расправы возить "активистов" к разделительному забору. Простым арабам на фиг не нужны эти приключения на свою *опу...
Нужно иранские бабки отрабатывать Хамасу,а потом трубить о "потерях".
За время,что Израиль ушёл из сектора Газы,там можно было рай земной построить,а эти дебилы только пилят бабки.А у простого народа-ни работы,ни спокойной жизни...