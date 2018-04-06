Палестинцы в секторе Газа сегодня, как ожидается, проведут новые акции протеста

Они потребуют от Израиля вернуть свои территории. Тысячи старых покрышек молодые палестинцы стащили к границе с Израилем. Предполагается, что во время протестом одновременно подожгут 10 тысяч шин, и плотный черный дым лишит израильтян возможности наблюдать за передвижениями в секторе Газа. Координаторы марша опасаются столкновений с израильской армией. В конце марта десятки тысяч палестинцев вышли на акции протеста вдоль границы сектора Газа с Израилем. Протесты были приурочены к до дню памяти шести погибших в 1976 году во время протеста против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков, которые принадлежали арабам. Самые массовые протесты ожидаются 15 мая, когда палестинцы будут отмечать так называемый День катастрофы. В это день запланировано многомиллионное шествие к границе палестинского анклава с Израилем.