Петрозаводский городской суд оправдал по статьям об изготовлении детской порнографии главу карельского «Мемориала»
При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья. В итоге он получил 3 месяца ограничения свободы. Это гибридное решение, полностью соответствующее характеру нашей вертикали, считает политолог Дмитрий Орешкин. Власти все же вынуждены оглядываться на общественное мнение, заключил Орешкин.
Комментарии2
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gruz 06 апреля 2018 | 08:37
"В итоге он получил 3 месяца ограничения свободы."
И штраф за переход улицы на красный свет и слишком громкий храп.
У них там что, задача осудить за что-нибудь, а прокуроры со следователями в одну кучу складывают педофилию и неправильное хранение охотничьего ружья?
ivan127_4 06 апреля 2018 | 08:44
Петрозаводский городской суд оправдал по статьям об изготовлении детской порнографии главу карельского «Мемориала»
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Да знаем уже, знаем. Надавили на суд и отмазали своего.
Особенно понравилось как эхо сказало в эфире, что на выходи к нему корреспонденты приставали, нагло тыча ему микрофоны. Такая злоба у эха на журналистов этих была, что у меня повис в воздухе вопрос - венедиктовцы готовы журналистов сажать, за попытку взять интервью у старого педофила.