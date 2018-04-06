Петрозаводский городской суд оправдал по статьям об изготовлении детской порнографии главу карельского «Мемориала»

При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья. В итоге он получил 3 месяца ограничения свободы. Это гибридное решение, полностью соответствующее характеру нашей вертикали, считает политолог Дмитрий Орешкин. Власти все же вынуждены оглядываться на общественное мнение, заключил Орешкин.