Кемеровский суд оставил под арестом одного из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
Игорь Полозиненко — руководитель компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием системы пожарной безопасности в сгоревшем торговом центре — участвовал в заседании по онлайн-транслации из следственного изолятора. Его защитники отметили, что у него двое детей, один из которых — малолетний. Адвокаты также настаивали, что их подзащитный не планировал скрыться, не мог оказать давление на свидетелей и уничтожить документы, которые находятся у следствия. По их словам, Полозиненко давал подробные показания в качестве обвиняемого. Однако, судья Дмитрий Ежов оставил без изменений постановление Заводского суда.
Сейчас под стражей находятся семь человек. Жалобы на решение районного суда об аресте почти сразу направили в городской суд пятеро фигурантов дела о пожаре. Обжаловать эту меру пресечения пока что не стал технический директор компании-собственника торгового центра Георгий Соболев. Документы еще одной обвиняемой, бывшего начальника инспекции стройнадзора по области Танзили Комковой в суде ожидали чуть позже. Сама женщина, по данным властей, решила также оспорить свой арест. Кроме, того, среди тех, кого следствие попросило отправить в СИЗО оказались сотрудники компании, которая обслуживала систему пожарной безопасности, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин. Причем, как говорили следователи на судебном заседании, у специалиста по системам противопожарной безопасности Никитина не было необходимого для этого образования. А охранник вообще якобы отключил систему оповещения, когда она сработала. Антюшин, правда, настаивал, что сигнализация не работала еще до трагедии. В результате пожара в торговом центре, по официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
Комментарии4
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gvzdk 06 апреля 2018 | 08:11
"Банда поджигателе" - пока не признаются, что действовали по указке Госдепа, будут сидеть....
vlabumur 06 апреля 2018 | 08:18
Странно, этих людей этих людей сизо, Тулиева главой обл думы,не укладывается это в моей башке.
vlabumur 06 апреля 2018 | 08:20
Странно, этих людей этих людей в сизо, Тулиева главой обл думы,не укладывается это в моей башке.
gregor 06 апреля 2018 | 08:31
Кемеровский суд оставил под арестом одного из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
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Этот один кандидат Аман Тулеев ,который будет спикером областного парламента ?