Британская разведка передала союзникам информацию о месте производства вещества «Новичок», которым отравили Скрипалей
Как сообщает The Times, речь идет о военном объекте в Саратовской области. «Новичок» был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области. Об этом сотрудники британской разведки уведомили своих союзников на специальном совещании, пишет The Times. Они пришли к выводу, что испытания отравляющих веществ проходили в Шиханах в последние десять лет, причем речь идет именно о разработке оружия для точечных атак.
Накануне британская газета The Sun со ссылкой на источники в разведке сообщала другую информацию, согласно которой «Новичок» произвели в московском районе Ясенево, где находится штаб-квартира Службы внешней разведки.
Российская сторона между тем продолжает отрицать причастность к отравлению Скрипалей. Постпред при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами назвал происходящее «запределом и зазеркальем», добавив, что британская сторона так и предоставила никаких доказательств по делу. Ранее стало известно, что британские химики не стали определять страну происхождения «Новичка». Представители химической лаборатории Портон-Даун пояснили, что в их задачи это не входило, и над этим работала разведка.
Комментарии27
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patrik05 06 апреля 2018 | 08:07
Как сообщает The Times, речь идет о военном объекте в Саратовской области. «Новичок» был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области...
Это им морские свинки и кошка, под пытками рассказали.
eternity88 06 апреля 2018 | 08:12
patrik05: На Совбезе вскричал Небензя:
"Ихтамнет!... Вамнетут!... Так низя!"
И врагам кулачком погрозя,
Вдруг из носа достал он козя...
zurich_106 06 апреля 2018 | 08:15
ФСБ решив утереть нос МI6 тупо подствилось.
zurich_106 06 апреля 2018 | 08:18
*подставилась.
На примере Скрипаля хотели дать понять что держат всю разведку UK заяйца, но в итоге самих за яйца держат.
vezdehod 06 апреля 2018 | 08:41
Правильно...Союзникам она нужнее. так как Россия и так о ней прекрасно информирована.
aleksandr39 06 апреля 2018 | 08:24
patrik05: Врут английские СМИ , такого города и области нет в составе России .
ivar1964 06 апреля 2018 | 08:07
// ... Василий Небензя в беседе с журналистами назвал происходящее «запределом и зазеркальем», добавив, что британская сторона так и предоставила никаких доказательств по делу.//
Доказательства предъявляют не обвиняемому, а суду. А суд еще впереди.
kotvinder2 06 апреля 2018 | 08:11
ivar1964: У обвиняемого должен быть адвокат, и ему-то доказательства должны быть предъявлены. А так это никакой не суд, да и вообще о каком суде может идти речь)))
vinibi 06 апреля 2018 | 08:17
kotvinder2: А в путинской России -есть суд, если дело касается власти и несистемной оппозиции???
goga77 06 апреля 2018 | 08:44
vinibi: Правильней писать не несистемной оппозиции, а БЕЗСИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ.
ivar1964 06 апреля 2018 | 08:31
kotvinder2: Идет следствие. И существует тайна следствия. Все еще впереди.
sergrostov 06 апреля 2018 | 08:16
ivar1964: Доказательства предъявляют не обвиняемому, а суду. А суд еще впереди.
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Дурачок,который хочет казаться умным.А как же установление вины обвиняемого и вынесение приговора (санкций) без приговора суда?
eternity88 06 апреля 2018 | 08:17
sergrostov: санкции - это не приговор. за убийство другие "санкции" положены.
eternity88 06 апреля 2018 | 08:20
eternity88: как и за покушение на убийство да еще таким общественно опасным способом. и даже по российскому УПК в предвариловку опускают еще до приговора. в общем, хреновый из тебя демагог.
sedoievgeniy 06 апреля 2018 | 08:35
sergrostov: ВЫ как умный человек полностью правы, перед судом обвиняемый согласно ст. 217 УПК РФ, знакомиться следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела... Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий.
По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты.
Когда тащат наших отдельных либералов в суд они требуют доказательств их виновности в иных случаях они им не нужны. Ну не может обожествляемый Запад ошибаться.
nifont 06 апреля 2018 | 08:10
Даже уже не смешно.
y3emen1 06 апреля 2018 | 08:11
вот врут-то. Саратовской области, почитай, с лихих 90х как нет.
dilevski1973 06 апреля 2018 | 08:11
Мне нравится,как наши дергаются и психуют .
vinibi 06 апреля 2018 | 08:15
dilevski1973: Правильно, чует кошка чьё мясо съела!!!
vlabumur 06 апреля 2018 | 08:12
Так это вроде и не скрывали.
– В какой именно лаборатории разработали препарат, который сейчас называют «Новичком»?
– В Вольском филиале ГОСНИИОХТ, это Саратовская область.
Из беседы сВладимиром Углевым – одним из сотрудников группы, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества под названием «Новичок».
vaka257 06 апреля 2018 | 08:15
Постпред США при ООН вновь отказалась считать Россию другом...
scullll 06 апреля 2018 | 08:17
Британская разведка научилась пользоваться гуглом?)))
vinibi 06 апреля 2018 | 08:24
scullll: А пригожинские скулящие выродки гадят,как обычно, по методичке за ведро помоев из кремлевской столовки!!!
sg80g 06 апреля 2018 | 08:17
Вот как излагает Таймс:
"По версии издания, на совещании для союзников Лондона, которое в итоге "привело к выдворению 150 российских дипломатов из 28 стран", утверждалось, что на объекте в Шиханах в последнее десятилетие проводились некие испытания, якобы подразумевающие использование отравляющих веществ для целенаправленных акций. Как утверждает Times, такой вывод следует из того, что "запасы, обнаруженные в Шиханах, были намного меньшими, чем те, что могли быть использованы в качестве оружия на поле боя", а это в свою очередь якобы предполагает их применение для точечных атак.
При этом газета не указывает, откуда появились эти сведения, и называет Шиханы аналогом военной лаборатории в Портон-Дауне, находящейся в английском графстве Уилтшир неподалеку от города Солсбери, где произошел инцидент со Скрипалями."
Умеют английские спецслужбы делать выводи из козявки, вытащенной из носа, этого у них не отнять. Только потом опять бывшему премьеру извиняться придется )))
eternity88 06 апреля 2018 | 08:36
sg80g: памятка упоротым адептам "фейка пробирки колина пауэлла":
Суть утверждений Пауэлла была в том, что Ирак скрывает производство оружия массового поражения ОМП. И это давало совершенно легальный повод для войны
Суть "фейка": Пауэлл тряс в ООН пробиркой с химическим оружием Ирака. А этого оружия потом не нашли. Повод для войны был американцами сфальсифицирован.
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На самом деле:Пауэлл говорил о том, что Ирак сам признал, что произвел 8500 литров агента сибирской язвы; комиссия ООН предполагает, что на самом деле могло быть произведено до 25000 литров; Ирак никогда не отчитался за процесс производства, вещества используемые для производства, оружие, которое этим снаряжалось и то, как и где, по утверждениям иракцев, это было ликвидировано.
Пробирка же была всего лишь ораторским приемом, и при демонстрации ее Пауэлл сказал, что вот такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса (при рассылке писем со спорами сибирской язвы тогда погибли пять человеки еще 17 человек заразились), а вышеупомянутое количество неучтенных иракских биологических агентов с сибирской язвой – это многие десятки тысяч подобных пробирок."
Так что меняйте методчику, дебилы ватные.
sg80g 06 апреля 2018 | 08:43
eternity88:
Свою поменяй и почитай кого в сша осудили за рассылку писем..
tks 06 апреля 2018 | 08:17
А это агенты МИ-6 оттуда украли, чтоб организовать всю эту гнусную провокацию!