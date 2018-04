Британская разведка передала союзникам информацию о месте производства вещества «Новичок», которым отравили Скрипалей

Как сообщает The Times, речь идет о военном объекте в Саратовской области. «Новичок» был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области. Об этом сотрудники британской разведки уведомили своих союзников на специальном совещании, пишет The Times. Они пришли к выводу, что испытания отравляющих веществ проходили в Шиханах в последние десять лет, причем речь идет именно о разработке оружия для точечных атак.

Накануне британская газета The Sun со ссылкой на источники в разведке сообщала другую информацию, согласно которой «Новичок» произвели в московском районе Ясенево, где находится штаб-квартира Службы внешней разведки.

Российская сторона между тем продолжает отрицать причастность к отравлению Скрипалей. Постпред при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами назвал происходящее «запределом и зазеркальем», добавив, что британская сторона так и предоставила никаких доказательств по делу. Ранее стало известно, что британские химики не стали определять страну происхождения «Новичка». Представители химической лаборатории Портон-Даун пояснили, что в их задачи это не входило, и над этим работала разведка.