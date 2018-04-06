В Ирландии оправдали мужчину, повешенного 140 лет назад

Ирландский президент Майкл Хиггинс заявил, что этот случай, произошедший еще до того, как была создана Ирландская Республика, «позорный эпизод в Ирландской и Британской истории», и решение должно исправить ошибку прошлого, сообщает Sky News.

Джойс был признан виновным в убийстве пяти человек и казнен в декабре 1882 года несмотря на то, что двое осужденных вместе с ним мужчин утверждали, что он невиновен. Кроме того, слушание в суде проводилось на английском языке, который мужчина не понимал.