Трамп утверждает, что не платил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание о близких отношениях с ним
По словам президента США, он не знает, где его личный адвокат Майкл Коэн взял деньги. В свою очередь, как отмечает агентство Reuters, Коэн заявил, что заплатил Дэниелс из собственного кармана. Ранее сообщалось, что суд отказал защите порноактрисы в вызове Трампа на допрос.
Сторми Дэниэлс утверждает, что в 2006 году у нее была интимная связь с Дональдом Трампом. По ее словам, тогда же личный адвокат будущего президента заплатил ей за молчание.
Комментарии2
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buzukin939 06 апреля 2018 | 07:55
Не платил, ясен пень. Даром. За амбаром. На ранчо. А кого и кому, пардон, это гребет?
preo 06 апреля 2018 | 08:19
Деньги можно было взять из чемодана, из кошелька, из тумбочки итд. Трамп правда этого не знает,- сумма слишком мала, чтобы обратить на неё светлейшее внимание. Он же не Путин, который в прямом эфире занимается (хотя, как всегда, безуспешно) неотложнейшими проблемами миллионов российских мухосрансков. Не тот уровень.