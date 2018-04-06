Бразильский суд выдал ордер на арест экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Сильвы

Он должен явиться в полиции до сегодняшнего вечера. Ранее сообщалось, что бывший глава государства приговорен к 12 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. При этом перед разбирательством у да Сильвы отобрали паспорт, чтобы он не смог покинуть страну. По данным следствия, экс-президент и его жена получили примерно 748 тысяч долларов от строительной компании в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.