Бразильский суд выдал ордер на арест экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Сильвы
Он должен явиться в полиции до сегодняшнего вечера. Ранее сообщалось, что бывший глава государства приговорен к 12 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. При этом перед разбирательством у да Сильвы отобрали паспорт, чтобы он не смог покинуть страну. По данным следствия, экс-президент и его жена получили примерно 748 тысяч долларов от строительной компании в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.
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