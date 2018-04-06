Херсонский суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко
По словам адвокатов команды, такое решение принято в связи с истечением срока задержания. Сегодня в 13.30 будет решаться вопрос о мере пресечения. Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы, другим членам экипажа -административная ответственность.
Рыболовецкое судно под флагом России было задержано 25 марта украинскими пограничниками в акватории Азовского моря. Через несколько дней украинский суд арестовал судно. По информации российских СМИ, капитан свою вину отрицает и утверждает, что действовал в рамках международных договоров между Россией и Украиной. В российском МИДе пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков.
Комментарии2
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serjo1977 06 апреля 2018 | 08:04
Да, вот тебе и "кровавая хунта"...
sg80g 06 апреля 2018 | 08:06
Лучше всего подходят механизмы "Воздух - море" и "Море - море".. И они уже на подходе..