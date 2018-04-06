Херсонский суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко

По словам адвокатов команды, такое решение принято в связи с истечением срока задержания. Сегодня в 13.30 будет решаться вопрос о мере пресечения. Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы, другим членам экипажа -административная ответственность.

Рыболовецкое судно под флагом России было задержано 25 марта украинскими пограничниками в акватории Азовского моря. Через несколько дней украинский суд арестовал судно. По информации российских СМИ, капитан свою вину отрицает и утверждает, что действовал в рамках международных договоров между Россией и Украиной. В российском МИДе пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков.