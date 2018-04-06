Газета The Times сообщила о точном месте производства «Новичка»
По данным издания, боевое нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было разработано на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области. Такие сведения, как пишет газета, представители британской разведки озвучили на брифинге для союзников. Он проводился для того, чтобы убедить мировых лидеров в причастности России к отравлению Скрипаля. В итоге
западные страны в знак солидарности с Великобританией выслали 150 российских дипломатов.
Комментарии18
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ostapbey 06 апреля 2018 | 07:56
А чего тут? Позавчера хлопикрин. Вчера дихлофос..
Артель "Реванш" с клистирными трубками и мальчик без трусиков.
С ведром. Даже.
ostapbey 06 апреля 2018 | 07:59
водомерными стеклами, одна — на полу, другая — на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной трубкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоли и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье: жидкость совершала свой обычный путь — из верхнего резервуара в нижний.
aleksandr39 06 апреля 2018 | 07:56
МИД заявил ,что такого города и области нет в составе России .
estamp 06 апреля 2018 | 07:57
Вчера вроде Ясенево было.
sg80g 06 апреля 2018 | 07:59
estamp:
Британские ученые сделали сегодня важное открытие. Они открыли для себя Википедию. Там про Шиханы есть статья ))
tks 06 апреля 2018 | 08:15
sg80g: Портянь, таперича вам нужно срочно проработать и топить за версию, что это МИ-6 украло спецом оттуда вещество )))
tks 06 апреля 2018 | 08:05
estamp: Прро Ясенево у таблоида было написано, скорее для отвода глаз, а "Times" это уже респектабельная пресса.
...И вопли тысячи путистов слились в протяжный вой ))))
estamp 06 апреля 2018 | 08:10
tks: С тобой сам Джонсон делится инфой или ты по порыву сердца придумываешь для них отмазы?
andre_klimov 06 апреля 2018 | 08:15
tks:
Этот стон у них "песней" зовется...
nnnmmm 06 апреля 2018 | 07:58
Разведка в своё время донесла Тони Блэру о наличии в Ираке химического оружия, после этого америкашки в ООН потрясали пробиркой со стиральным порошком, потом этот сучонок спустя годы извинялся, правда не перед сотнями тысяч погибших иракцев, а перед своими мелкобриташками.
zombulkend 06 апреля 2018 | 08:02
nnnmmm: "отнями тысяч погибших иракцев" А мульен пригожинских прошмандовок погибщих в боях? Их память у нас в сердцах!
ostapbey 06 апреля 2018 | 08:02
nnnmmm: и тут спрячешь в Воронеж как стиральный порошок? Или все Шиханы нах!!?
Даже?
bratec_kot 06 апреля 2018 | 08:00
Это пока лишь газета. Надо дождаться конца расследования, хотя реакция наших властей однозначно предсказуема: " Никого нигде не было - мы в домике...".
i_one_off 06 апреля 2018 | 08:02
Также Таймс писала, что Лестрейд - лучший инспектор Скотланд-Ярда.
vertigo_pmr 06 апреля 2018 | 08:05
Кремлеботы особенно активны в любых постах где упоминается Скрипаль. Бегите лучше к камикадзе в каменты - там ваши не справляются.
homa_brutt 06 апреля 2018 | 08:09
Шо,опять хали лайкли??? БОВ,после применения которого,все живы и идут на поправку,как после гриппа? То ли в машине,то ли на ручке,то ли в гречке?? Или,таки,наконец-то нашли отравленную балалайку с клеймом made in Saratov?
mavreh 06 апреля 2018 | 08:16
Не было там никакого БОВ.
Дебильное, хамское, наглое враньё.
ЦРУ в последние годы совсем нюх потеряло, возомнили себя самыми лучшими, непогрешимыми - отсюда топорный и гопницкий уровень операции - теже "белые каски", только уже в Европе...
ostapbey 06 апреля 2018 | 08:33
Из разговора с юным представителем «Реванша» выяснилось, что производство находится на полном ходу и что хозяин уже неделю не приходит. В производственном помещении комиссия пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клистирной кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала обыкновенную воду, каковой в действительности и являлась. Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал «гм» и посмотрел на членов, которые тоже сказали «гм».