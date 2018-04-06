Газета The Times сообщила о точном месте производства «Новичка»

По данным издания, боевое нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было разработано на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области. Такие сведения, как пишет газета, представители британской разведки озвучили на брифинге для союзников. Он проводился для того, чтобы убедить мировых лидеров в причастности России к отравлению Скрипаля. В итоге

западные страны в знак солидарности с Великобританией выслали 150 российских дипломатов.