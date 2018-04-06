Суд оставил под арестом поставщика системы оповещения для ТЦ в Кемерове

Кемеровский областной суд оставил под арестом Игоря Полозиненко — руководителя компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием системы пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд > постановил постановление Заводского районного суда оставить без изменения, [оставить] апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказал судья Дмитрий Ежов. Полозиненко участвовал в заседании по онлайн-транслации из следственного изолятора. Его защитники, прося отменить постановление суда о заключении обвиняемого под стражу, отметили, что у него двое детей, один из которых — малолетний. Адвокаты обвиняемого также настаивали на том, что их подзащитный не планировал скрыться, не мог оказать давление на свидетелей и уничтожить документы, которые находятся у следствия. По их словам, Полозиненко давал подробные показания в качестве обвиняемого.

«Я не до конца понимаю суть предъявленных мне обвинений. Обвинения не конкретны, не указано, какие действия я совершил или не совершил, в постановлении не расшифровано само понятие «сбоя в системе оповещения». Прошу также отметить, что с момента моего задержания я всесторонне сотрудничаю с органами следствия по всем направлениям», — сказал обвиняемый в ответном слове.

В свою очередь, сотрудники СК и прокуратуры заявили, что считают обоснованным постановление суда первой инстанции о заключении Полозиненко под стражу, и выступили против апелляционной жалобы. Адвокаты потерпевших и сами потерпевшие подержали это мнение и просили отказать обвиняемому в апелляции.

28 марта Заводский районный суд арестовал Полозиненко на два месяца, до 25 мая. Тогда на заседании представитель СК сообщала, что работник компании «Системный интегратор» из-за неоднократного срабатывания без повода пожарной сигнализации отрегулировал систему так, чтобы она не срабатывала автоматически: ее можно было запустить только принудительно и только из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации. При этом охранник Сергей Антюшин, также являющийся фигурантом по этому уголовному делу, заявил журналистам, что кнопка включения сигнализации на его пульте не работала.

Компания «Системный интегратор», расположенная в Кемерово, занимается проектированием, монтажом, наладкой и сдачей в эксплуатацию и последующим сервисным обслуживанием систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранных сигнализаций, звукового оповещения, пожарных сигнализаций и всех видов пожаротушения. Среди услуг «Системного интегратора» также значатся огнезащитная обработка конструкций. Компания устанавливает охранные и пожарные системы для магазинов, складов, офисов, и жилых домов. Среди ее клиентов муниципальные учреждения, такие как больницы, дома отдыха и культуры, а также бизнес-центры, рестораны и несколько промышленных предприятий, например, Завод железобетонных изделий (ЗЖБИ) города Кемерово.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено 7 фигурантам, все они арестованы до 25 мая 2018 года. Шесть из них в понедельник и вторник направили апелляционные жалобы на арест.

Помимо Полозиненко решение о заключение под стражу оспаривают еще пять обвиняемых — арендатор сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок, гендиректор компании-собственника здания ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Юлия Богданова, сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин, а также бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова. Еще один фигурант дела — технический директор ККК Георгий Соболев — апелляцию не подавал.