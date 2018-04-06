Калининградскую газету «Новые колеса» отказываются брать на реализацию местные продавцы под давлением властей
Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал временный глава издания Юрий Грозмани. Он подчеркнул, что до этого были случаи, когда тираж газеты просто изымался из продажи.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
trender 06 апреля 2018 | 07:39
И, заметьте -- никакой цензуры у нас нет. Только суверенная демократия и вертикаль власти. Ну, и МВД с Центрами "Э", ФСБ и Росгвардия.
kissa_ 06 апреля 2018 | 07:42
trender:
Цензуры нет - совковые холуи и портянки, типа тебя - есть.
ikar002 06 апреля 2018 | 07:44
kissa_: ирония не твой конёк (
aleksandr39 06 апреля 2018 | 07:45
Не любит власть " великого вождя " знать реальную правду про коррупцию во власти .
kissa_ 06 апреля 2018 | 07:47
aleksandr39:
Санёк, а где про ополченцев, которые тебя во все дыры...?
aleksandr39 06 апреля 2018 | 07:49
kissa_: Власть в Калининграде -Кенигсберге это типичные ополченцы из ОПГ " днр -лугандон " .
sadda 06 апреля 2018 | 07:47
Вот такая вот путинская власть - гадит и по крупному, и по мелкому.
ikar002 06 апреля 2018 | 07:48
в Томске губер убил ТВ2 – тоже без цензуры, якобы спор хозяйствующих субъектов...
ostapbey 06 апреля 2018 | 07:51
Новые колеса?
Тут роснаркоконтроль постарался. В силу своего разумения..
Даже..
grigorcar 06 апреля 2018 | 08:18
раз используют ихтамнет, значит осознают, что этого делать нельзя.