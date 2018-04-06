Депутаты Госдумы от Кузбасса просят поддержать выдвижение Амана Тулеева спикером кемеровского парламента
«Имя Амана Тулеева у всех в России ассоциируется с сильным и справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой интересов населения шахтерского края», — говорится в письме на имя врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Под обращением стоят подписи восьми депутатов, включая Антона Горелкина, в прошлом руководившего управлением по работе со СМИ в администрации Кемеровской области. Он и выложил письмо в Facebook’е. По его словам, такие же письма направлены в Общественную палату, депутатам кемеровского парламента и его нынешнему спикеру Алексею Синицыну.
Напомним, Тулеев, руководивший регионом более 20 лет, подал в отставку 1 апреля, вскоре после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Через два дня после отставки он стал депутатом областного совета народных депутатов.
Комментарии20
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meister_luvin 06 апреля 2018 | 07:34
… и, в первую очередь, ассоциируется с «Зимней вишней»!!!
meteor1908 06 апреля 2018 | 07:47
Вот вам и отставка. Обман Тулеев.
aleksandr39 06 апреля 2018 | 07:54
meteor1908: Глядишь Тулеев через 30 лет станет так называемым президентом России .
sadda 06 апреля 2018 | 07:35
Тулеев это в первую очередь махровая коррупция. Причем непотопляемая.
bozman_xl 06 апреля 2018 | 07:42
Погибли 64 человека ... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот цена его мандата!
antimrakobes 06 апреля 2018 | 07:49
bozman_xl: Тулеев не готовтнести такой груз ответственности (64 сгоревших) на посту губернатора. Но он рассмотрит другие престижные и прибыльные вакансии...
sneer1 06 апреля 2018 | 07:42
Я же говорил - сволочь.
rihard 06 апреля 2018 | 07:42
Не могут рабы жить без хозяина.
wuwer 06 апреля 2018 | 07:46
rihard: Многовековая традиция и обычаи:
"Новгородцы же, неразумные, привели себе из Прусской земли, от варягов, князя и самодержца и отдали ему всю свою землю, чтобы владел ими, как хочет.» (с)
compare 06 апреля 2018 | 07:43
совсем уже рехнулись там,в пылу "ж-лизной" гонки?
sbk 06 апреля 2018 | 07:44
Даже комментировать противно.
isnowanaarene 06 апреля 2018 | 07:45
Расступись грязь, говно плывет.
valett05051955 06 апреля 2018 | 07:46
Я бы на его месте тихо ушел на пенсию... Разве нет вины Тулеева в гибели несколько десятков человек? Коррупция расцветала под носом губернатора... Где он был раньше???? И Путин правильно сделал, что принял его отставку... Но нет.... в 73 года он снова хочет занять пост в новой должности.... Театр абсурда!!!
mobile_actor 06 апреля 2018 | 07:53
Кто бы мог подумать, верно?
vlabumur 06 апреля 2018 | 07:53
Етит твою мать.......Слов нет.
gregor 06 апреля 2018 | 07:56
И это называется народ с чувством собственного достоинства ?
irina38fif 06 апреля 2018 | 08:02
это цена чести и достоинства*)
y3emen1 06 апреля 2018 | 08:03
не дай Бог помрёт, солнцеликий отец депутатов Кузбаса, массовых самоубийств не избежать.
faul 06 апреля 2018 | 08:11
Это не депутаты - это ХОЛОПЫ!
bratec_kot 06 апреля 2018 | 08:16
Если аман-оглы без всяких выборов, перевыборов и довыборов становится вдруг депутатом регионального парламента и это никого в нашем Зазеркалье уже не удивляет. То должность председателя на самом деле очень скромна, Тулеева могли бы выбрать Господином ПЖ (пожарной охраны) галактики......