Газета The Mirror узнала судьбу живших у Сергея Скрипаля домашних животных
По данным издания, которое ссылается на представителя департамента окружающей среды Британии, две морские свинки погибли от обезвоживания, а черного персидского кота ветеринары решили усыпить, так как он находился в состоянии стресса. Тела животных кремировали. Собеседник газеты отметил, что ветеринару не сразу удалось попасть в дом, поскольку собственность Скрипаля в Солсбери была некоторое время опечатана полицией. О наличии домашних животных в доме Скрипаля в Солсбери рассказала ранее его племянница Виктория. Минувшим вечером посольство России направило запрос в британский МИД об их судьбе.
Домашними питомцами отравленного экс-полковника ГРУ поинтересовался также постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Срвбеза.
«Где они сейчас?... Почему о них ничего не говорят? Ведь их состояние — тоже важное свидетельство», — сказал Небензя.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kissa_ 06 апреля 2018 | 07:37
Бритвой в крематорий и концы в воду...
haldey 06 апреля 2018 | 07:56
kissa_: Преступники убрали важных свидетелей! Если речь идет об БОВ, то это очень важные свидетели.
estamp 06 апреля 2018 | 07:39
А кроме стресс какие еще были показания для убийства?
И в любом случпе, умерли явно не от гречки.
marykov 06 апреля 2018 | 07:40
О как! "Позаботились" - через месяц. Какая-то новость некузявая. Могли и не сообщать. Видать, что и сообщить уже нечего по этой теме.
compare 06 апреля 2018 | 07:41
вот теперь ,и "небензя",и "дабензя",могут спать спокойно,даже в обнимку.....
russky77 06 апреля 2018 | 07:44
Вот гады! Ведь кот мог дать ценные показания. Пролить свет на то, как британцы ворвались в дом и отравили честного российского предателя в своих гнусных провокационных целях.
glotov 06 апреля 2018 | 07:45
Скрипалям наглядно показали, что может быть с ними самими, если не будут сотрудничать и лжесвидетельствовать.
buzukin939 06 апреля 2018 | 07:46
Тереза! Борис! То, што вы отравили Скрипаля - да и хрен с ним, могли бы и просто повесить, но у вас традиция - травить. Ну и отравили бы, но нас-то зачем было поминать? Отравить-то толком не шмогли - гнилая империя! Вы звери, господа! Ни домашние жывотные - свинки, котики, собачки, ни зоозащитники прав всякой божьей твари, ни ООН не простят вам хладнокровного жестокого убийства невинных созданий! Гореть вам в аду!
estamp 06 апреля 2018 | 07:55
buzukin939: ни зоозащитники прав всякой божьей твари, ни ООН не простят ...
---
Не... зоозащитники тоже скажут, Москва виновата.
liquidsky__ 06 апреля 2018 | 07:48
Выродки англицкие, почто животинок замучили?
zombulkend 06 апреля 2018 | 07:54
liquidsky__: замучили?
_______________________
А тебя уже когда усыпят, дырявенький?
epynda 06 апреля 2018 | 07:50
Живодёры, блиннн....
Если бы там были дети или внуки, было бы тоже самое.....????
Ведь полиция опечатала дом !!!
zombulkend 06 апреля 2018 | 07:58
epynda: epynda: За деток обеспокоилась, ебинда? Вафлерши тоже деток любят?
vlabumur 06 апреля 2018 | 07:51
Постпред Великобритании в ООН -«Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются самыми вероятными исполнителями преступления в Солсбери, — это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти". (с)
belmondo 06 апреля 2018 | 07:54
Самое время собирать генассамблею ООН для одобрения резолюции, осуждающей Британию, а заодно и США за бесчеловечное отношение к морским свинкам.
viktorova 06 апреля 2018 | 08:05
Я правильно понимаю, что Небензя передаёт вопросы Виктории Скрипаль совбезу ООН. Это ведь она первая спросила про домашних животных и, как эксперт, выдвинула версию, что животные должны были пострадать от Новичка. Эта Виктория, чем она вообще занималась до скандала? Она специалист по ядам, что ли...
grigorcar 06 апреля 2018 | 08:12
британцы уничтожили последних свидетелей.