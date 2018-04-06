В Москве простились с основателем Театра.doc Михаилаом Угаровым
Отпевание прошло в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, похороны на Троекуровском кладбище. Михаил Угаров ушел из жизни 1 апреля. Власти отказались предоставить режиссеру бесплатное место на кладбище. Его коллеги за сутки собрали деньги на похороны.
Комментарии1
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naivnyk 06 апреля 2018 | 07:09
Теперь на Эхо будет ежедневно размещаться графики стадии разложения Угарова. Про Табакова и то меньше писали.