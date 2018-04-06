В России на фоне «дела Скрипаля» провели инспекцию специалисты из Технического секретариата ОЗХО
Об этом говорится в сообщении Минобороны на сайте газеты «Красная Звезда». Указывается, что в России также побывала группа из Португалии под эгидой ОБСЕ. Информации о какой-либо связи проверки с делом Скрипаля нет. Россия, согласно той же инфографике, тоже провела две инспекции: в США по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений и в Ирландии под эгидой ОБСЕ в соответствии с Венским документом 2011 года.
Комментарии4
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sergeev67 06 апреля 2018 | 06:59
А смысл таких инспекций?
Представителей приводят на какой-нибудь завод по производству удобрений. И показывают, что производим на нем полезные и востребованные в сельском хозяйстве фосфатные удобрения. Те радостно кивают головами.
О чем речь, вообще непонятно.
ostapbey 06 апреля 2018 | 07:09
sergeev67: а в свете шуток над здравым смыслом, на выставку хозяйств не водили?
Там небось и сохранилась бетономешалка, в которой бравые и настоящие полковники могли мешать бетон с добавками. Или не могли.
Все зависит же от их настроения. Но как только, так и сразу! Даже..
stoik33 06 апреля 2018 | 07:00
В детстве был такой стишок: "Юные ленинцы "Красная звезда." Ленина обманывать никогда нельзя.
Даже дети призывали "Красную звезду" говорить правду.
ostapbey 06 апреля 2018 | 07:05
Дырку рассматривали для доказательстий???
Ту самую, которую Родченков штукатурил в стенке, чтоб за репутацией не подсматривали..
Даже..