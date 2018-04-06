В России на фоне «дела Скрипаля» провели инспекцию специалисты из Технического секретариата ОЗХО

Об этом говорится в сообщении Минобороны на сайте газеты «Красная Звезда». Указывается, что в России также побывала группа из Португалии под эгидой ОБСЕ. Информации о какой-либо связи проверки с делом Скрипаля нет. Россия, согласно той же инфографике, тоже провела две инспекции: в США по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений и в Ирландии под эгидой ОБСЕ в соответствии с Венским документом 2011 года.