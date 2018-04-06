Постпред России при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную дипломатическую собственность
Он также отметил, что США также установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы. Небензя призвал ответственно относится к своим обязанностям страны-хозяйки и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем.
Комментарии13
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davi__koloradov 06 апреля 2018 | 06:52
Бандиты и убийцы вспомнили о законе, когда припекло. Пускай лысый путинский клоун еще повизжит для смеха.
igorrrpadlowitchs 06 апреля 2018 | 06:56
davi__koloradov: странно всё это- визжат о нарушении заона, но почему- то в суд не подают!
ihor_syvoryj 06 апреля 2018 | 06:53
Верните, говорит, здание российского консульства.
Если всё здание не можете, то хоть кладовку в школе!
midnightblues 06 апреля 2018 | 07:02
ihor_syvoryj: Да,эта история их очень обидела.
Когда от алкаша прячут бутылку-это для него оскорбление
andrang2 06 апреля 2018 | 06:59
Всякие небензи пытаются говорить от имени России.
Я им не давал этого права.
us101 06 апреля 2018 | 07:01
Если так дальше пойдёт, то он потербует ответить за угнетённых негров и вернуть назад Аляску. Кто нибудь знает где у этого мудака выключатель?
ivan127_4 06 апреля 2018 | 07:01
Про незаконно отобранную дип.собственность - это не самое главное там было.
"....раз британские власти, ничтоже сумняшеся, имеют дерзость заявлять, что за инцидентом в Солсбери, "с большой степени вероятности стоит Россия", то мы заявляем, что за этим с большой долей вероятности стоят западные спецслужбы..."
Он по ним просто танком прошелся, а эхо представляет инфу совершенно в другом, "правильном" (с точки зрения главного редактора) ключе. Стыдно , Венедиктов.
y3emen1 06 апреля 2018 | 07:04
Вот видите, даже у небезней есть собственность в США.
larisa361 06 апреля 2018 | 07:06
Да им теперь бедным даже на выходные в Майями не съездить отдохнуть от трудов праведных.
nabluda_tel 06 апреля 2018 | 07:07
"все претензии в суд"
В.В.Путин
ihtamnet 06 апреля 2018 | 07:09
Видать что то зарыли, а щас не дотянуться.
stas12006 06 апреля 2018 | 07:10
А не призывал он вернуть незаконно захваченый крым и донбас?
horseraddish 06 апреля 2018 | 07:11
Действительно, если для требований имеются юридические основания, то пусть подают в суд.