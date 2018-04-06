Постпред России при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную дипломатическую собственность

Он также отметил, что США также установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы. Небензя призвал ответственно относится к своим обязанностям страны-хозяйки и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем.