Британская разведка утверждает, что вещество, которым были отравлены Скрипали, произведено в Саратовской области

Британская разведка утверждает, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области. Об этом, как пишет газета The Times, представители британских разведагентств проинформировали союзников Соединенного Королевства. Как утверждает издание, цель специального совещания состояла в том, чтобы «убедить мировых

лидеров в том, что за отравлением стоит Москва» и что «химическое вещество «Новичок» произведено в юго-западной части России».

Ранее руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.