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06:33, 06 апреля 2018

Британская разведка утверждает, что вещество, которым были отравлены Скрипали, произведено в Саратовской области

Британская разведка утверждает, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области. Об этом, как пишет газета The Times, представители британских разведагентств проинформировали союзников Соединенного Королевства. Как утверждает издание, цель специального совещания состояла в том, чтобы «убедить мировых
лидеров в том, что за отравлением стоит Москва» и что «химическое вещество «Новичок» произведено в юго-западной части России».
Ранее руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Комментарии

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nnnmmm 06 апреля 2018 | 06:38

А военно-исследовательская база, кто бы сомневался, находится посреди гречишного поля.

igorrrpadlowitchs 06 апреля 2018 | 06:45

nnnmmm: ждём пескова с машей, которые по полочкам разложат и расскажут, что никакой Саратовской области в России нет и это очередная ложь Великобритании!

max3446 06 апреля 2018 | 06:41

очередные сказки британских ученый, ой простите разведки, хотя один фиг. Только упоротые могут верить анлосаксам

zztop1960 06 апреля 2018 | 06:49

max3446: Верте Путину , в 2009 году он заявил , что Крым украинский и это без сомнений , а разговоры про присоединение Крыма к РФ провокация , в 2014 году он и Шойгу , с честными глазами, заявляли , что российских солдат в Крыму нет и всё это враньё , а через полгода уже , хихикая, заявили что , да , это были наши войска и руководил операцией лично Путин. Верьте дальше

krek63 06 апреля 2018 | 06:58

zztop1960: Кастрюли, вы сами виноваты что просрали Крым. Скачите дальше.

eternity88 06 апреля 2018 | 07:19

krek63: к делу не относится - это плешивый кремлевский обитатель и его камарилья палятся на вранье безостановочно. и если раньше это работало и на это кондовое вранье закрывали глаза, то нынче лимит исчерпан и обкладывают володеньку флажками аки бешеного волчару уже безо всяких церемоний. А ежели кому в этот момент хочется вспомнить, что "мы - ядерная держава", то от обнищания, а главное от собственной тупости и бездарность, к развалу ведущей, ЯО не спасает.

max3446 06 апреля 2018 | 07:11

zztop1960: Никакого вранья тут нет, в 2009 года Украина еще нормальной страной была, а потом в результате госпереворота, что вообще то преступление, власть захватила кровавая киевская хунта у которой были паны уничтожить все население Крыма, а полуостров отдать пендостанцам, поэтому были предприняты меры к спасению жизней миллионов крымчан

(комментарий скрыт)

ura_123 06 апреля 2018 | 06:43

В Саратове??? Абзац Воронежу...
;-)

gaza_net_zhgem_vatu 06 апреля 2018 | 06:44

Не не смогли, а сказали не их это дело разбираться где был изготовлен газ.. читайте первоисточник в оригинале

nnnmmm 06 апреля 2018 | 06:48

gaza_net_zhgem_vatu: а чего же Терезка изначально заявила, что выводы о принадлежности Новичка России были сделаны на основании данных лаборатории в Портон-Дауне, а потом подобно кошке, прячущей своё говно, данный перл был удалён с официального сайта.

stoik33 06 апреля 2018 | 06:46

Может ли британская разведка знать то, чего не смогли установить специалисты в Портон Дауне?
Могут. Если им об этом доносят агенты из России. Нужно думать, что желающих быть информаторами на родине "Новичка" в достатке.

max3446 06 апреля 2018 | 06:47

я даже знаю похоже как британцы установили лаборатории. Ввели в Яндексе запрос - научно-исследовательские лаборатории в России, увидели про Саратов и пришли к выводу что там изготовили вещество

kondrakr 06 апреля 2018 | 06:49

И конечно, если ОЗХО захочет провести там инспекцию, это окажется совершенно невозможным в силу унизительности самой мысли о том, что Россия может врать.

j_partizan 06 апреля 2018 | 06:56

Полагаю, что британцы снова не угадали. Отравляющее вещество изготавливают бомжи, стоящие у входа в московское метро.

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rovel 06 апреля 2018 | 07:00

Это англичанам Мирзоянов нашептал.

us101 06 апреля 2018 | 07:04

"...британские специалисты не смогли установить происхождение вещества..." - враньё, они заявили что это небыло их задачей, НО... безжалостная зомбомашина делает своё дело...

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petrovitchcolyan 06 апреля 2018 | 07:19

Если бы был НОВИЧЕК, то Ландана давно бы не было, да к тому же воздействие этого газа не вылечивается.
Опять врут пиндосы.
Грубо говоря, одного литра этой отравы, распыленной над Москвой или Пекином при идеальных условиях, хватит, чтобы похоронить все население городов миллионников. И если даже исходить из неидеальных (с многотысячным запасом) условий и рассчитывать исходя из одной тонны, то это все равно 2-3 оперативно-такических ракеты Искандер или Точка-У. То есть мало очень- две ракеты несет одна пусковая установка Искандер.

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