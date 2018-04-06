Вашингтон уже сегодня введет новые санкции против некоторых представителей российской правящей элиты
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. «Ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента Путина», — пишет издание, уточняя, что таким образом Белый дом выполнит данное Конгрессу обещание о карательных мерах за якобы вмешательство Москвы в выборы президента США в 2016 году.
Вероятность введения США санкций против российских бизнесменов, особенно тех, кто близок к Владимиру Путину, весьма высока. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, подчеркнув, что есть часть предпринимателей, который могут сотрудничать с США, чтобы не попасть под такие санкции. Мартынов добавил, что в США сейчас, скорее всего, разбираются, какие бизнесмены входят в окружение Владимира Путина.
Комментарии2
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stoik33 06 апреля 2018 | 06:52
Ловля щуки начинается. Ведь кто может сдать властям главаря мафии? Только его близкие. Его окружение.
Путин сам создал государство, где все продается и все покупается. В том числе и он сам. Нужно только знать кому заплатить и установить достаточную цену...
horseraddish 06 апреля 2018 | 07:13
Очередное а-та-та