Постпред России при Совбезе ООН: Главный аргумент Британии в деле Сергея Скрипаля рассыпался на глазах

Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. Ранее глава химической лаборатории в Портон-Дауне заявил, что специалисты не смогли установить страну происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали. По его словам, перед лабораторией такой задачи не стояло, а в правительстве пришли к мнению о российском происхождении яда на основе разведданных.

После этих слов МИД Британии удалил твит, в котором говорилось о том, что причастность России к производству яда подтверждена данными лаборатории в Портон-Дауне.

В свою очередь, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила в ходе заседания Совбеза, что не видит противоречия между заявлениями главы МИД и руководителя лаборатории.