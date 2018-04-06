Постпред России при Совбезе ООН: Главный аргумент Британии в деле Сергея Скрипаля рассыпался на глазах
Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. Ранее глава химической лаборатории в Портон-Дауне заявил, что специалисты не смогли установить страну происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали. По его словам, перед лабораторией такой задачи не стояло, а в правительстве пришли к мнению о российском происхождении яда на основе разведданных.
После этих слов МИД Британии удалил твит, в котором говорилось о том, что причастность России к производству яда подтверждена данными лаборатории в Портон-Дауне.
В свою очередь, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила в ходе заседания Совбеза, что не видит противоречия между заявлениями главы МИД и руководителя лаборатории.
Комментарии5
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nnnmmm 06 апреля 2018 | 06:34
Мелкобриташки подобно котам стали прятать своё говно.
ura_123 06 апреля 2018 | 06:46
nnnmmm: лишнехромосомные великороссы?
igorrrpadlowitchs 06 апреля 2018 | 06:48
nnnmmm: крупнорашкинцы , подобно котам своё дерьмо не прячут- гадят где попало!
andrang2 06 апреля 2018 | 06:41
"И сам Хрущев сказал еще в ООНе что мы покажем кузькину им мать"(с)
russky77 06 апреля 2018 | 06:53
Ну что, съели! А будете себя плохо вести,
Россия будет поставлять оружие террористам в открытую, а не как сйчас, поставляем тайно! (с)