Артистам «Табакерки» сегодня должны представить нового художественного руководителя

Кто в итоге возглавит театр после Олега Табакова, пока официально не объявляли. Предложение занять пост художественного руководителя театра, основанного Олегом Табаковым, Министерство культуры сделало одному человеку — актеру Владимиру Машкову. Еще в марте, на что артист говорил, что не готов ни принять, ни отказаться. Тем не менее, скорее всего сегодня его и представят артистам на сборе труппы. Как рассказали ранее в пресс-службе театра, в «Табакерку» приедет глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он и вице-мэр Леонид Печатников должны будут объявить имя нового руководителя.

Между тем еще в начале недели министр культуры Владимир Мединский говорил журналистам, что решение по художественному руководителю театра примут не раньше 23 апреля, пока не пройдут 40 дней после смерти Табакова. Впрочем, вопрос о главе театра для ведомства оказался не таким болезненным, как решение по кандидатуре руководителя МХТ имени Чехова. Машкову предлагали и этот пост, но он отказался. Часть актеров МХТ, как писала пресса, оказалась недовольной назначением в один из ведущих театров на место умершего Табакова режиссера Сергея Женовача. Кроме того, негативные отклики вызвала поспешность министерства культуры с этим назначением.