Россию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Северной Кореи

В Москву Ли Ён Хо отправится не из Пхеньяна, а из Баку. В столице Азербайджана глава северокорейского внешнеполитического ведомства участвовал в министерской конференции Движения неприсоединения — оно объединяет свыше сотни стран мира, не участвующих в военных блоках. В Москве же Ли Ён Хо, как ожидается, проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча главного дипломата КНДР с президентом Путиным в рамках нынешнего визита не предусмотрена, — ранее дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Между тем, официальное приглашение на переговоры в Москву получил сам северокорейский лидер Ким Чен Ын, — об этом на встрече с журналистами рассказал директор национальной разведки США Дэниэл Коутс. При этом его ведомство не располагает информацией о том, когда именно может состояться визит главы КНДР в Россию. Москва заявления Вашингтона опровергает, в МИД утверждают, что не в курсе готовящегося визита. Ким Чен Ын на минувшей неделе совершил свой первый официальный зарубежный визит — в Китай. Власти КНР сообщили о нём лишь постфактум.