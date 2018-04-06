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06:04, 06 апреля 2018

В Минске сегодня соберется совет глав МИД СНГ

На встрече планируется обсудить вопросы безопасности и международного сотрудничества. На заседании Совета министры собираются обсудить 12 вопросов внешнеполитической повестки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление МИДа Белоруссии. На уровне глав министерств будут представлены семь стран. Кроме принимающей стороны, речь идет об Армении, Казахстане, Киргизии, России и Узбекистане. Азербайджан и Туркмения пришлют в Минск заместителей министров.
Вопросы безопасности станут на встрече приоритетными. Будет обсуждаться борьба с преступностью, противодействие международному терроризму и координация работы правоохранительных органов разных стран.
Кроме того, будут рассмотрены проекты соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, программы совместных мер борьбы с преступностью на ближайшие годы и ряд других документов. Украина свое участие во встрече пока не подтвердила.

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