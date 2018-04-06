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06:03, 06 апреля 2018

Бывшего дагестанского чиновника заподозрили в причастности к убийству журналиста Хаджимурада Камалова

Следственный комитет подозревает одного из фигурантов дела о хищении средств из бюджета республики Дагестан, в причастности к убийству учредителя дагестанской газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Речь может идти о бывшем вице-премьере Дагестана Шамиле Исаеве, рассказал «Эху Москвы» председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов. Он добавил, что до момента передачи этого дела в Москву, никаких действий в отношении реальных заказчиков этих убийств не предпринимались.

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