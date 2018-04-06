Суд Петрозаводска оправдал главу карельского «Мемориала» по обвинению в изготовлении детской порнографии

Ему назначены 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. За ним сохранено право на реабилитацию. Оглашение приговора проходило на закрытом заседании. Прокуратура требовала приговорить 62-летнего историка к девяти годам колонии строгого режима.

По нынешним меркам, такой приговор со многими оговорками можно считать справедливым, сказал нам председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Он поблагодарил всех, кто участвовал в общественной и юридической поддержке историка Дмитриева.