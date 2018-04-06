В Австрии с 1 мая разрешат курить в кафе и ресторанах
За отмену запрета проголосовал Федеральный совет страны, не смотря на протест социал-демократов и «Зеленых». Вместе с тем, с вводится запрет на продажу табачной продукции лицам младше 18 лет и курение табака в автомобилях в присутствии несовершеннолетних.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
djuga 06 апреля 2018 | 07:05
Интересно, какой была мотивация для принятия данного решения?
Падение доходов малого бизнеса или победило табачное лобби?